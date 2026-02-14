Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos en Colombia, destacándose por su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores. Cada día, miles de personas en distintas ciudades y municipios revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar el número ganador y obtener importantes premios.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|13 febrero 2026
|2700 - 0
|Dorado Tarde
|12 febrero 2026
|4181 - 5
|Dorado Tarde
|11 febrero 2026
|5369 - 2
El Dorado Tarde ofrece diferentes formas de apostar, lo que permite a cada participante elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del tipo de apuesta seleccionada. Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación ha hecho que el juego resulte aún más atractivo para los apostadores.
El proceso para cobrar un premio está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos de pago autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago sea ágil y confiable, reforzando la credibilidad del Dorado Tarde como uno de los chances más importantes y consultados del país.