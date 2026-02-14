Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos en Colombia, destacándose por su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores. Cada día, miles de personas en distintas ciudades y municipios revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar el número ganador y obtener importantes premios.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 13 febrero 2026 2700 - 0 Dorado Tarde 12 febrero 2026 4181 - 5 Dorado Tarde 11 febrero 2026 5369 - 2 Dorado Tarde 10 febrero 2026 6084 - 4 Dorado Tarde 9 febrero 2026 3703 - 6 Dorado Tarde 7 febrero 2026 9925 - 8 Dorado Tarde 6 febrero 2026 8281 - 2 Dorado Tarde 5 febrero 2026 8562 - 0 Dorado Tarde 4 febrero 2026 3756 - 8 Dorado Tarde 3 febrero 2026 9366 - 1

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece diferentes formas de apostar, lo que permite a cada participante elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del tipo de apuesta seleccionada. Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación ha hecho que el juego resulte aún más atractivo para los apostadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para cobrar un premio está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago sea ágil y confiable, reforzando la credibilidad del Dorado Tarde como uno de los chances más importantes y consultados del país.