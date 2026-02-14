Vacantes de empleo sin experiencia en Bogotá: empresas buscan jóvenes a través de Prosperidad Social

Prosperidad Social es una entidad del Gobierno nacional que se encarga de diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos dirigidos a una población específica de bao recursos con enfoque social.

Entre los programas que tiene a cargo están: Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Jóvenes en Paz y Renta Joven, sobre este último, la entidad anunció que hay un convenio de empleo para los beneficiarios.

Las empresas están buscando a jóvenes para que hagan parte de su fuerza laboral en el sector tecnológico.



Vacantes de trabajo sin experiencia en Bogotá para jóvenes

De acuerdo con la información de Prosperidad Social, las ofertas de trabajo son para cubrir vacantes en sistemas, telecomunicaciones, telemática e informática de las empresas aliadas de la entidad.

Empleo para jóvenes en Bogotá. Foto: Prosperidad Social, Pixabay.

El perfil requerido para los cargos es para personas con estudios técnicos, tecnólogos, y profesionales y no requieren experiencia.



Es importante aclarar que las vacantes están dirigidas a los participantes del programa de Renta Joven que están activos.



¿Cómo registrarse y aplicar a las vacantes de trabajo?

Aquellos interesado en aplicar a las vacantes de empleo deben inscribirse por medio del formulario habilitado por la entidad del Gobierno y luego hay que seguir estos pasos:



Abrir el link del formulario o escanear el código QR en la imagen adjunta.



Aceptar términos y condiciones para comenzar a diligenciar el formulario.



Ingresar datos personales como nombre, cédula, lugar de residencia, entre otros.

No obstante, la entidad pide a los solicitantes leer detenidamente y diligenciar la información de manera precisa para evitar errores.