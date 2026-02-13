En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gremios piden rigor técnico y claridad jurídica tras suspensión del aumento del salario mínimo

Gremios piden rigor técnico y claridad jurídica tras suspensión del aumento del salario mínimo

Mientras el ajuste del 23,7 % sigue vigente, gremios como Fenalco advierten sobre riesgos económicos y sociales, incluyendo posibles afectaciones a 772.340 empleos y cierre de mipymes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad