Falleció uno de los actores más recordados de 'La vendedora de rosas'; esto se sabe

El actor colombiano Jhon Fredy Ríos, más conocido como ‘Chocolatina’, falleció, según confirmó la actriz Lady Tabares a través de sus redes sociales el 14 de febrero de 2026. El anuncio causó emociones encontradas en seguidores de la emblemática película La vendedora de rosas, estrenada en 1998 y dirigida por Víctor Gaviria.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Lady Tabares escribió: “Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz.”



¿Quién es Jhon Fredy Ríos?

‘Chocolatina’ fue uno de los actores que interpretó un personaje central dentro de La vendedora de rosas, un filme que retrata la vida de niños y jóvenes en situación de calle en Medellín y que recibió atención internacional por su crudeza y realismo.

La participación de Ríos en la película lo hizo reconocido entre el público colombiano, pero su vida posterior estuvo marcada por dificultades personales.

Años después del estreno del filme, el actor sufrió un ataque armado que lo dejó en silla de ruedas, y pasó un largo período viviendo en condición de calle hasta su fallecimiento, según relatan medios colombianos.



El fallecimiento del actor vuelve a poner en contexto las historias de otros integrantes del elenco de 'La vendedora de rosas'. Con el paso de los años, varios de los jóvenes que participaron en la película enfrentaron situaciones complejas.

Entre ellos se encuentra Giovanni Quiroz, quien interpretó a ‘El Zarco’ y murió en el año 2000 durante un hecho violento. Otro integrante del elenco también falleció a temprana edad.

'La vendedora de rosas' estuvo basada en la vida real de jóvenes que vivían en las calles de Medellín y buscaba reflejar con honestidad la realidad de la pobreza urbana en Colombia.

Esta película es recordada por su estilo documental y por haber llevado los nombres de sus actores al conocimiento del público en el país y en festivales internacionales.

La confirmación del fallecimiento de ‘Chocolatina’ generó varias reacciones entre quienes vieron la película cuando se estrenó y quienes la recuerdan como una obra significativa del cine nacional. Comentarios en redes sociales expresan condolencias y nostalgia por su participación en este proyecto cinematográfico.