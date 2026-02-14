“El acercamiento es bienvenido y ojalá se mantenga”: expresidente Santos sobre encuentro Petro Trump

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó, en entrevista con Deutsche Welle (DW), que la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, realizada a comienzos de febrero, “es la demostración de que la diplomacia y el diálogo son mucho más productivos que la confrontación y que los insultos por redes sociales”.

El expresidente también señaló a DW que sería beneficioso para Colombia y la región que se cumplan los compromisos que surjan después de ese encuentro, especialmente tras un periodo marcado por tensiones políticas con Estados Unidos. “El acercamiento es bienvenido y ojalá se mantenga”, afirmó el Premio Nobel de Paz.

Entre tanto, el exmandatario se refirió también al gobierno interino de Venezuela, principalmente porque será uno de los temas centrales que se abordarán en la Conferencia de Seguridad, en la que participará como representante del grupo The Elders.

“Por un lado, la gente está muy contenta de que Nicolás Maduro haya salido del poder y se haya iniciado una transición. La otra opinión es que salió del poder, pero lo que se hizo fue ilegal, fue una violación del derecho internacional. Lo que hoy está esperando la gente, el mundo entero y los venezolanos, es mayor certidumbre sobre cómo va a ser esa transición”, afirmó Santos.



Sobre la posibilidad de una eventual amnistía para los miembros del régimen, el expresidente afirmó que la prioridad de esta etapa en Venezuela deberían ser las víctimas. “Yo preferiría, personalmente, ver un proceso de justicia transicional, en el que el derecho internacional se respete, pero que facilite una transición hacia un país más democrático y en el que las víctimas puedan ser reparadas”, señaló.

Finalmente, el exmandatario dijo a DW que entre los temas que ocuparán la agenda del grupo The Elders en la Conferencia de Seguridad estarán la reducción del riesgo nuclear, el cambio climático, la cooperación internacional ante una posible pandemia y el futuro de la inteligencia artificial orientada a la cooperación.

