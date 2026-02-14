Alerta por mala calidad del aire en sector de Bogotá: piden evitar el ejercicio al aire libre

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró alerta preventiva por mala calidad del aire en un sector de Bogotá, ubicado en el sur de la ciudad, debido al incremento de material particulado fino, registrado durante los primeros días de febrero de 2026.

¿Por qué se declaró la alerta por calidad del aire en sector de Bogotá?

Según los análisis hechos por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, entre el 2 y el 12 de febrero en el Mochuelo, se evidenció un aumento progresivo de las concentraciones de PM2.5, “superando los 50 microgramos por metro cúbico y manteniendo excedencias por más de 36 horas consecutivas”.

Esto quiere decir que, los niveles se ubican dentro de los rangos establecidos para la declaratoria del nivel de prevención, de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Dispositivos que miden la calidad del aire. Fotos: CAR.

Existen riesgos para la salud

El material particulado PM2.5 está compuesto por partículas extremadamente finas que pueden penetrar profundamente en los pulmones, generando afectaciones respiratorias y cardiovasculares.



Por esta razón, este contaminante es clasificado como dañino para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes.

Con la declaratoria de alerta, la CAR implementará acciones de control, mitigación y seguimiento, entre las que se incluyen:

Restricciones a actividades industriales y a prácticas como incineraciones y quemas.

Intensificación de operativos de control a emisiones del parque automotor.

Posibles restricciones a la circulación de vehículos, principalmente aquellos que utilizan diésel.

Seguimiento permanente a la evolución de la calidad del aire en la zona.

Recomendaciones para la comunidad del sector del Mochuelo

La autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía para reducir la exposición a la contaminación del aire, recomendando:

Disminuir actividades físicas intensas al aire libre.

Priorizar el uso de tapabocas en personas sensibles.

Evitar fogatas, quemas y cualquier actividad que genere combustión.

Reducir el uso de vehículos particulares cuando sea posible.

La CAR seguirá monitoreando la calidad del aire en el Mochuelo y emitirá nuevas actualizaciones conforme evolucione la situación ambiental en el sector.

