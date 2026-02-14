Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados dentro de los resultados de chance en Colombia. Su permanencia en el mercado, la realización diaria de sus sorteos y una mecánica sencilla han hecho que miles de jugadores revisen cada noche los números oficiales con la expectativa de confirmar un acierto.



Número ganador de Caribeña Noche – 14 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al sábado 14 de febrero de 2026 fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Gracias a su cobertura en múltiples puntos de venta autorizados a nivel nacional, Caribeña Noche se mantiene como una de las alternativas preferidas por quienes participan de manera frecuente en este tipo de juegos. Los resultados publicados corresponden exclusivamente al sorteo oficial y son los únicos válidos para verificar premios.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota o número adicional, una opción voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del resultado. Esta modalidad complementaria no altera las reglas tradicionales del juego, pero sí representa un incentivo adicional para quienes desean aspirar a una mayor ganancia.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se sortea todos los días sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo permite a los jugadores estar atentos a la publicación diaria de los números ganadores y verificar sus tiquetes oportunamente.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

Caribeña Noche ofrece distintas modalidades de apuesta. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones brindan flexibilidad y permiten que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia de juego.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad del chance Caribeña Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango facilita la participación tanto de quienes realizan apuestas ocasionales como de jugadores habituales en distintas regiones del país.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar.

Para participar de manera virtual, el usuario debe:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar su identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo mediante los medios de pago disponibles. Elegir el sorteo, el número y la modalidad de apuesta antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar los resultados del chance en tiempo real y participar sin necesidad de desplazarse a un punto físico.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso de cobro del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.



Documentos requeridos:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):

Menores a 48 UVT: se presentan únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV).

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.



Últimos resultados de Caribeña Noche