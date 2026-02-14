Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados dentro de los resultados de chance en Colombia. Su permanencia en el mercado, la realización diaria de sus sorteos y una mecánica sencilla han hecho que miles de jugadores revisen cada noche los números oficiales con la expectativa de confirmar un acierto.
El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al sábado 14 de febrero de 2026 fue: (en minutos).
Gracias a su cobertura en múltiples puntos de venta autorizados a nivel nacional, Caribeña Noche se mantiene como una de las alternativas preferidas por quienes participan de manera frecuente en este tipo de juegos. Los resultados publicados corresponden exclusivamente al sorteo oficial y son los únicos válidos para verificar premios.
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota o número adicional, una opción voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del resultado. Esta modalidad complementaria no altera las reglas tradicionales del juego, pero sí representa un incentivo adicional para quienes desean aspirar a una mayor ganancia.
El Caribeña Noche se sortea todos los días sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo permite a los jugadores estar atentos a la publicación diaria de los números ganadores y verificar sus tiquetes oportunamente.
Caribeña Noche ofrece distintas modalidades de apuesta. El valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Las principales modalidades son:
Estas opciones brindan flexibilidad y permiten que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia de juego.
Uno de los factores que ha impulsado la popularidad del chance Caribeña Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta:
Este rango facilita la participación tanto de quienes realizan apuestas ocasionales como de jugadores habituales en distintas regiones del país.
En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar.
Para participar de manera virtual, el usuario debe:
Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar los resultados del chance en tiempo real y participar sin necesidad de desplazarse a un punto físico.
El proceso de cobro del Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|13 Febrero 2026
|0293 - 1
|Caribeña Noche
|12 Febrero 2026
|6308 - 9
|Caribeña Noche
|11 Febrero 2026
|0925 - 5
|Caribeña Noche
|10 Febrero 2026
|1570 - 2
|Caribeña Noche
|9 Febrero 2026
|7092 - 0
|Caribeña Noche
|8 Febrero 2026
|3938 - 5
|Caribeña Noche
|7 Febrero 2026
|2922 - 4