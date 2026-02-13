Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia. Su trayectoria, la constancia de sus sorteos diarios y la facilidad de su mecánica han permitido que miles de apostadores revisen cada noche los resultados con la expectativa de confirmar un acierto.Gracias a su amplia cobertura y presencia en numerosos puntos de venta autorizados, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones preferidas a nivel nacional dentro de los resultados de chance.
El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al viernes 13 de febrero de 2026 fue:
Detalle del resultado:
Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad opcional que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta alternativa no modifica la mecánica tradicional del juego, pero sí añade un incentivo adicional para quienes buscan mayores premios.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días.
Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores estén atentos a la publicación diaria de los números ganadores
Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:
Estas modalidades brindan flexibilidad y permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Este chance se caracteriza por ofrecer valores accesibles para distintos tipos de apostadores:
La amplitud en los montos ha contribuido a su popularidad en diferentes regiones del país.
En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.
Para participar, el usuario debe:
Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar resultados en tiempo real y participar sin necesidad de acudir a un punto físico.
El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
Con estas condiciones claras y una mecánica sencilla, Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por quienes revisan a diario los resultados del chance en Colombia.
Se recomienda verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales y confirmar con el vendedor autorizado antes de iniciar cualquier trámite de cobro.