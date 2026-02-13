En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Una canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez llena de sentimiento los estrenos musicales

Una canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez llena de sentimiento los estrenos musicales

Regresan los estrenos musicales y, como siempre, los artistas colombianos son protagonistas impulsando la industria en la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad