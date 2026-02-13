Una canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez llena de sentimiento los estrenos musicales

Febrero arrancó lleno de su música y con sabor latino, no solo por la impresionante actuación de Bad Bunny el Super Bowl, sino por la música que se ha sumado en este mes y que ha marcado la tendencia del flow, el sabor y la originalidad de los artistas, pero también con un toque nostálgico y lleno de sentimiento.

Como fue la sorpresiva canción entre Maluma y Yeison Jiménez que abrió la herida del adiós del ‘Aventurero’ tras su partida el pasado 10 de enero en un trágico accidente en Paipa, Boyacá. “Con el Corazón”, como fue llamada la canción, fue un viaje a recordar con cariño el legado del oriundo de Manzanares al lado de uno de los artistas que más admiró en vida.

Una romántica popular, con tintes despechados y al mejor estilo del ‘Aventurero’, se perfila como la nueva apuesta musical que promete conquistar a los amantes del género regional. La canción ya logró emocionar a los seguidores de ambos artistas, en especial por el video en donde se mostró el proceso de creación y la alegría de Yeison de este dúo.

La nueva era de Feid se une a la celebración de Arcángel

Ya son 20 años de Austin ‘La Maravilla’, que, para celebrar, lanzó ‘La 8VA Maravilla’, un disco lleno de colaboraciones y un recorrido de lo que ha hecho como artista y optó por dejar como tema especial de este “Mirame Baby” al lado de Feid en su nueva versión más romántica, al estilo del 2020 cuando salió VOL1: M.O.R.



Una canción romántica en donde el verso del colombiano termina robando protagonismo de una historia, que, desafortunadamente, no tuvo un final feliz y todo por influencias de terceros cuando lo único que importaba era el sentimiento de los dos.

Lista de estrenos musicales de febrero

Si bien estas dos canciones marcaron la tendencia de la semana, no fueron las únicas y otras más llegaron en estos días de febrero. Conozca la lista aquí:



“Dardos” de Romeo Santos y Prince Royce: de su más reciente álbum juntos, esta canción colaborativa ha sido nombra de las mejores canciones latinas del 2025, que explora R&B a través de una mezcla tropical con uso de violín y guitarras en una letra moderna.

“Chévere” de Aria Vega y Ryan Castro: un poderoso remix que se convirtió en una realidad luego de un simple comentario en TikTok. La canción del momento ha sido un hit internacional que se une al talento del ‘Cantante del Guetto’ en un movimiento fresco y cultural.

“Mi Yo de Antes” de Edén Muñoz: una canción profundamente íntima en la que el artista se permite mirar hacia adentro y hablar, sin filtros, sobre el crecimiento, el desgaste emocional y la nostalgia por una versión más ligera de uno mismo.

"No Me Llame Infiel" de Luis Alfonso y Lío: una canción que él mismo compuso mientras trabajaba en el campo. Impactado por su voz, su historia y su autenticidad, Luis decidió contactarlo para colaborar no solo como compositor, sino también como artista, y lanzar juntos este tema.

“Grecia – Spotify Sessions” de Elsa y Elmar ft. Junior Zamora: con champeta y salsa como protagonista, este dúo da una canción con sentimiento sonoro y poco visto entre estos artistas sin perder la esencia que los caracteriza.

“I Love It” de Kybba, Rytikal y J Balvin: el dancehall se sigue apoderando de las listas de reproducción, ahora con este junte histórico con un estilo mezclando dancehall y reggaetón en un sonido dinámico y sin fronteras que domina tanto la radio como la pista de baile underground. “Fue una locura trabajar con alguien que moldeó mi sonido y ha sido una influencia tan grande para mí. Pero para lograr este crossover, para realmente llevar el flow de Balvin a una perspectiva 2026, tener la energía de Rytikal en la mezcla fue una parte clave de esa evolución”, comenta Kybba.

“Cucaracheo” de Sebastián Yatra: un mensaje de cómo llevar una ruptura a través de la picardía, ironía y cercanía de un artista que busca plasmar su etapa más humana para las personas que sufren estos procesos y lo hace lado de su amigo Jay Kabalan.

“Canta Pa’ No Llorar” de TIMO: el lanzamiento de la banda bogotana llega en un momento crucial en donde ponen su lado más humano con un mensaje profundamente emocional y donde el mensaje más claro ha sido que siempre hay un rayo de luz en el dolor y que las cosas terminan por alguna razón.

“No es mi culpa remix” de Jessi Uribe y Anderson Raura: el ecuatoriano logra el sueño de trabajar de la mano de unos de los grandes exponentes del reigonal colombiano en una versión de una unión auténtica, que plasma el sentimiento de un amor inevitable.

“Si La Ves” de Julián Daza: “Con este sencillo quise darle voz a ese hombre que acepta su culpa, que no tiene miedo de decir 'me equivoqué' y que, a pesar del dolor, solo desea que esa persona sea feliz, aunque eso sí: “No quiera que otro amor toque a su puerta”, dijo.

“Bombonera” de Juan Palau y Kiño: desde los estudios de Mamba Records en Bogotá, presenta una fusión de cumbia con elementos urbanos, que lo llevan a su esquina musical, con la voz líder de Palau y los chanteos del rapero de Medellín.

“Silencio habla” de Oscar Ortíz y Gabito Ballesteros: fusiona cumbia nostálgica, cumbias sierreñas y sutiles toques pop, creando un proyecto fresco, emotivo y lleno de historias personales. Con ritmos acústicos y cumbias al frente, el disco refleja la energía juvenil y la vulnerabilidad del amor, con canciones que duelen pero que también invitan a bailar.

“Como duele el frio” de Wilfran Castillo: y para celebrar su medio siglo de carrera musical como la banda sonora de Colombia ante el mundo, Codiscos y el Combo de las estrellas siguen marcando un punto importante en la innovación musical Tropical.

“Bailo Contigo” de Tommy Royale ft. Nate Díaz: nace como una reflexión personal sobre la vida, la fe y la vulnerabilidad humana. A través de letras sobrias y directas, Royale aborda la incertidumbre emocional, la fragilidad de las convicciones y la búsqueda de sentido en medio del caos cotidiano.

“Mala Fama” de Andrés Cortés: una ranchera contemporánea que explora el desencanto y la desilusión cuando el amor se complica y las versiones comienzan a pesar más que los hechos.

“TBT” de Matt París: la canción fusiona ritmos urbanos con merenguetón y una narrativa emocional que gira en torno a esos encuentros inolvidables con alguien que fue especial en el pasado y que hoy permanece únicamente como un recuerdo imborrable.

“Muito Gata” de Ang The Red Boy: habla de las personas que aparecen cuando todo parece romperse; de esos vínculos que, en medio del desorden, sostienen. Las ruinas funcionan como metáfora: espacios que alguna vez colapsaron y que hoy, desde el silencio, se transforman en refugio.



