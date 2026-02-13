En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 13 de febrero de 2026

Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 13 de febrero de 2026

El acumulado de MiLoto para esta jornada pretendía entregar 200 millones de pesos, mientras que las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda entregaron millonarios premios en todo el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad