Resultado Lotería de Santander hoy: premio mayor y secos, sorteo del 30 de enero

La Lotería de Santander llevó a cabo el sorteo número 5055 el viernes 23 de enero de 2026, a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde la ciudad de Bucaramanga. Esta jornada generó gran expectativa entre los apostadores, al poner en juego un atractivo plan de premios y mantener la tradición semanal de uno de los juegos de azar más reconocidos del país.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5055 del 30 de enero

El gran protagonista de la noche fue el número: (en minutos) XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

Premios secos de la Lotería de Risaralda - 30 de enero

(En minutos)

Video Lotería de Santander

Con sede en Bucaramanga, la Lotería de Santander es una de las loterías tradicionales de Colombia, respaldada por años de trayectoria y confianza. Su plan de premios contempla un premio mayor de hasta $6.500 millones, además de una amplia variedad de premios secos en distintos montos, lo que incrementa las probabilidades de ganar en cada sorteo.

Publicidad

En el sorteo anterior, correspondiente al número 5053 del 16 de enero de 2026, el premio mayor fue adjudicado al número 0493 de la serie 218, un resultado que refleja la constancia de la lotería en la entrega de premios millonarios y refuerza el interés de los jugadores a nivel nacional.

De acuerdo con datos históricos, los sorteos de la Lotería de Santander no solo benefician al departamento, sino también a otras regiones del país, gracias a la amplia distribución y venta de billetes, que en cada sorteo supera las miles de unidades. En esta ocasión, el sorteo coincidió con otros juegos como la Lotería de Medellín y la Lotería de Risaralda, lo que incrementó la participación de los colombianos en los juegos de azar durante la misma jornada.

Los premios de la Lotería de Santander se pagan exclusivamente en agencias autorizadas, y los ganadores del premio mayor cuentan con un plazo establecido para realizar el cobro, de acuerdo con la reglamentación vigente de la lotería oficial.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para reclamar cualquier premio de la Lotería de Santander, es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que dificulten la verificación de su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Los ganadores de premios superiores a $3 millones deben dirigirse directamente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos por la entidad.



Premios menores

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en:



Agencias distribuidoras autorizadas, o

El lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta donde se adquirió el billete.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos obligatorios, los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de calcular el valor neto a recibir.

Publicidad

Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025), se aplican los siguientes descuentos:



17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.

20 % de retención en la fuente, aplicada por la DIAN.

Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:



17 % de impuesto a ganadores.

Estas deducciones hacen parte del marco legal que regula los juegos de azar en Colombia y deben considerarse al momento de realizar el cobro del premio.

