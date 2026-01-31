Super Bowl 2026: además de Bad Bunny, estos son los artistas que cantarán en el show

El Super Bowl es la final del campeonato de la National Football League (NFL) en Estados Unidos y uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo. Desde su primera edición en 1967, se ha convertido en una celebración anual que combina deporte, entretenimiento, música y publicidad.

El evento se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California). Según cifras oficiales, el Super Bowl ha contado con audiencias globales que superan los 100 millones de televidentes cada año. El artista principal para el show de medio tiempo será Bad Bunny, pero muchos se preguntan qué otros artistas acompañarán al conejo malo.

¿Qué otros artistas cantarán en el Super Bowl 2026?

Según indicó la prestigiosa revista Billboard, estos podrían ser los artistas que se presentarán en el evento, además de Bad Bunny.



Tailgate Concert — Antes del partido

Justo antes del kickoff, el tradicional Tailgate Concert en el campus del Levi’s Stadium, tendrá una programación musical especial:

Teddy Swims, artista principal del concierto inaugural. El cantante nominado al Grammy, conocido por su éxito “Lose Control”, encabezará esta fiesta previa al juego.

LaRussell, rapero local de la Bahía de San Francisco abrirá el evento, aportando un toque regional a la celebración.

Ceremonia de apertura del Super Bowl 60 años



Antes del partido, tendrá lugar una ceremonia especial para celebrar los 60 años de historia del Super Bowl. En este acto oficial:

Green Day, la legendaria banda de rock californiana encabezará la apertura oficial y rendirá homenaje a las generaciones de jugadores MVP que han marcado la historia del evento.

Actuaciones previas al kickoff

Antes de que comience el juego, el escenario también será testigo de grandes voces nacionales e internacionales:

Publicidad

Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos (The Star-Spangled Banner).

Brandi Carlile cantará “America the Beautiful”.

Coco Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

Show de medio tiempo — Bad Bunny

El momento musical más esperado de la noche será el Show de medio tiempo, que será llevado a cabo por Bad Bunny, quien promete un espectáculo lleno de energía para millones de asistentes y televidentes en todo el mundo.

