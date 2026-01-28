Vince Lombardi: el trofeo que se le entregará al ganador del Super Bowl 2026 ¿Por qué se llama así?

El Super Bowl LX está a pocos días de vivirse como una fiesta que paraliza al mundo. La confirmación de Bad Bunny como protagonista del show del medio tiempo y de Green Day como acto de apertura elevó aún más la expectativa de cara a la final, que ya llega marcada por un antecedente en el campo. En el Levi's Stadium de Santa Clara, California, los New England Patriots y los Seattle Seahawks volverán a enfrentarse en un duelo pendiente que tendrá como premio alzar el icónico Vince Lombardi.

Más allá del espectáculo deportivo, los comerciales millonarios y los adelantos del cine que suelen sorprender en cada edición del Super Bowl, el nombre del trofeo despierta curiosidad entre los fanáticos, especialmente entre quienes siguen la NFL desde Colombia y Latinoamérica. ¿Quién fue Vince Lombardi y por qué su nombre quedó ligado para siempre al Super Bowl?



¿Por qué el trofeo del Super Bowl se llama Vince Lombardi?

El origen de este nombre se remonta a los primeros años del Super Bowl. Entre 1967 y 1970, el título que recibía el ganador del torneo se conocía como el World Championship Game Trophy. Sin embargo, la liga decidió rendir homenaje a una figura que marcó un antes y un después en la historia del fútbol americano profesional: Vince Lombardi.

Lombardi fue una leyenda con los Green Bay Packers, el primer gran dominador de este deporte. El entrenador logró conquistar las dos primeras ediciones del Super Bowl y construyó una dinastía que aún hoy es referente dentro de la NFL.



Vince Lombardi, el entrenador que hizo historia en la NFL

Vince Lmbardi, entrenador de los Green Bay Packers NFL.COM

Vince Lombardi asumió el mando de los Packers en 1959 y transformó por completo a la franquicia. Bajo su liderazgo, Green Bay se convirtió en sinónimo de éxito, disciplina y mentalidad ganadora. Sus números hablan por sí solos:



96 victorias, 34 derrotas y 6 empates en temporada regular.

9 triunfos y una sola derrota en playoffs.

Esa única caída en instancias finales se dio en 1960, ante los Philadelphia Eagles, antes de que existiera oficialmente el Super Bowl. En 1969, Lombardi dejó Green Bay para asumir el reto de dirigir a los Washington Redskins, pero un año después falleció a causa de un cáncer. Fue entonces cuando la NFL decidió inmortalizar su legado y rebautizar el trofeo de campeón con su nombre.



¿Cómo es el trofeo Vince Lombardi que buscan Patriots y Seahawks?

El trofeo Vince Lombardi se distingue por su diseño sobrio, pero imponente. Está fabricado completamente en plata, mide 55,88 centímetros de alto y pesa poco más de tres kilos. En medidas estadounidenses alcanza las 22 pulgadas y pesa alrededor de siete libras.



Aunque su apariencia es sencilla, su valor no lo es. Cada trofeo cuesta cerca de 50.000 dólares y lo más llamativo es que no se reutiliza: el equipo campeón se queda con él en propiedad, por lo que cada temporada se fabrica uno nuevo. Un símbolo único que, en el Super Bowl LX, volverá a coronar al mejor equipo de la NFL.