Ni científico ni riguroso: Gobierno acusa a revista británica de desinformar sobre sistema de salud

El Ministerio de Salud rechazó y cuestionó el reportaje publicado por The British Medical Journal, una de las revistas médicas más influyentes del mundo, al considerar que presenta una visión “parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico” sobre la actualidad del sistema de salud colombiano.

Según el ministerio, aunque el texto se publique en una revista científica de alto reconocimiento, no se puede considerar como un artículo académico, sino un reportaje periodístico que no cuenta con una metodología verificable ni el contraste adecuado de fuentes.

“El reportaje induce al lector a creer que los problemas del sistema de salud —retrasos en la entrega de medicamentos, cierre de servicios hospitalarios, salas de maternidad y unidades neonatales— son consecuencia exclusiva del actual Gobierno. Esta afirmación desconoce de manera deliberada que se trata de una crisis estructural, acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993”, argumenta el ministerio.

Dicho artículo, titulado 'How politics destroyed Colombia’s model healthcare system' y redactado por el periodista freelance Luke Taylor, sostiene que las decisiones políticas recientes habrían deteriorado un sistema de salud que durante años fue presentado como modelo en América Latina.



Pero, para el ministerio es un análisis reduccionista, ya que omite variables clave como el acceso efectivo, la calidad de la atención, la equidad territorial y la experiencia real de los usuarios y cuestiona la defensa implícita de conglomerados privados del sector de la salud.

Sistema de salud en Colombia - referencia // Foto: AFP

“El reportaje omite, además, los informes de la Contraloría General de la República que documentan graves irregularidades y desvíos de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) limitándose a construir un relato que exonera al modelo de intermediación privada de sus responsabilidades estructurales”, señala el ministerio.

Otra de las molestias del ministerio tiene que ver con las afirmaciones de que el Gobierno busca eliminar la empresa privada o provocar una crisis financiera para imponer cambios al sistema.

“Los proyectos de reforma garantizan expresamente la participación de prestadores públicos, privados y mixtos”, aseveró el ministerio agregando que las intervenciones a EPS se han realizado con base el respaldo legal para proteger la atención de los usuarios.

La cartera cerró el pronunciamiento defendiendo su gestión, con cifras como que entre 2022 y 2026 la inversión pública en salud aumentó en términos reales más del 50 %, con recursos destinados a fortalecer la UPC, la infraestructura hospitalaria y la atención primaria.