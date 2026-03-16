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“Más impuestos y menos control en recursos públicos”: Fenalco advierte sobre decretos de emergencia

Fenalco cuestionó que, en plena coyuntura electoral, algunos decretos flexibilicen reglas para subsidios, contratación y manejo presupuestal, mientras que los nuevo impuestos propuestos pondrían en riesgo la inversión extranjera.

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