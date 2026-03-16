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Blu Radio  / Judicial  / Corte: estabilidad laboral por problemas de salud aplica a contratos de prestación de servicios

Corte: estabilidad laboral por problemas de salud aplica a contratos de prestación de servicios

La Corte Constitucional aseguró mediante fallo de tutela que la estabilidad reforzada por salud aplica también a contratistas y otras relaciones ocupacionales.

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