Nueva EPS estaría negociando con Colsubsidio para retomar dispensación de medicamentos

Nueva EPS adelanta negociaciones con el gestor farmacéutico Colsubsidio y, de concretarse un acuerdo, retomaría la dispensación de medicamentos a sus afiliados a partir del 10 de febrero.

La posible reanudación del servicio se daría luego de que Colsubsidio suspendiera la entrega de medicamentos desde el pasado 1 de enero, como consecuencia de una deuda que mantenía Nueva EPS con el gestor farmacéutico. Desde entonces, miles de pacientes han enfrentado dificultades para acceder a tratamientos, incluidos medicamentos de uso continuo y de alto costo.

Tras la salida de Colsubsidio, Nueva EPS anunció la vinculación de nuevos gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, los pacientes reportaron que la dispensación no se normalizó y que, pese a las órdenes médicas vigentes, no recibieron los tratamientos formulados.

La situación ha impactado a usuarios en al menos 11 departamentos del país, donde se han presentado quejas reiteradas por la falta de entrega de medicamentos y la ausencia de información clara sobre los puntos de dispensación habilitados. Asociaciones de pacientes han advertido sobre los riesgos que esta interrupción representa para personas con enfermedades crónicas y condiciones que requieren tratamientos permanentes.



Fuentes cercanas al proceso indicaron que las conversaciones entre Nueva EPS y Colsubsidio buscan restablecer el servicio mientras se resuelven los compromisos financieros pendientes. No obstante, hasta el momento, la aseguradora no ha confirmado oficialmente los términos del eventual acuerdo ni los mecanismos para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos una vez se reactive la operación.

Entre tanto, los usuarios continúan a la espera de una solución que permita normalizar el acceso a los tratamientos prescritos, mientras persisten las afectaciones en la red de dispensación en varias regiones del país.