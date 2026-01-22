En vivo
Nueva EPS estaría negociando con Colsubsidio para retomar dispensación de medicamentos

Nueva EPS estaría negociando con Colsubsidio para retomar dispensación de medicamentos

La aseguradora adelanta conversaciones con el gestor farmacéutico y, de concretarse un acuerdo, el servicio se reanudaría a partir del 10 de febrero, tras más de un mes de interrupciones que afectan a pacientes en 11 departamentos.

