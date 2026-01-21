Admiten acción popular contra Nueva EPS y Savia Salud por deudas a red de Rionegro, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió acción popular contra Nueva EPS y Savia Salud para que paguen más de 280.000 millones de pesos que adeudan a toda la red hospitalaria del municipio de Rionegro.

En 10 días deberán presentar un informe detallado sobre cómo cumplirán los compromisos.

Si en materia de salud por el lado del municipio de Itagüí llueve, en Rionegro no escampa.

Deudas de EPS intervenidas por el Gobierno nacional siguen siendo millonarias con la red hospitalaria de esta localidad del Oriente de Antioquia que enfrenta por estos días un álgido pico de infecciones respiratorias.



La problemática financiera acumulada por meses llevó al personero de Rionegro, Jorge Restrepo, a interponer una acción popular para lograr el giro de dinero a diferentes instituciones, mecanismo que en las últimas horas fue admitido por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Según explicó el líder del Ministerio Público en esa localidad, el objetivo de la acción popular es que instituciones como Nueva EPS y Savia Salud se pongan al día con el Hospital San Juan de Dios, el San Vicente Fundación, Somer, Imedi y Servicios, con quienes suman una cartera cercana a los 300.000 millones de pesos.

“Y esperamos a través de esta acción popular lograr la materialización del pago de los casi más de 280.000 millones de pesos que se le debe a toda la red hospitalaria de nuestra beneficencia”, aseguró.

Publicidad

Además de admitir la acción popular, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar en la que insta a aparte de las EPS al Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia de Salud para que en un término no superior a 10 días entreguen un cronograma con plazos de pago para prevenir la generación de riesgos asociados a la problemática de salud.

