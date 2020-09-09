En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Salud

Salud

HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACIÓN - EL HOSPITAL.jpg
Antioquia

Hospital San Vicente Fundación en Medellín reporta saturación del 300 % de urgencias

Fomag
Antioquia

Se mantiene la suspensión de servicios a docentes del magisterio en 46 hospitales de Antioquia

salud en Colombia.jpg
Salud

Bogotá lanza ruta para agilizar trámites de salud y evitar que los ciudadanos recurran a tutelas

cirugía válvula Harmony Hospital Internacional de Colombia.jpeg
Salud

Desde $30.000 venden incapacidades médicas falsas: Salud Total lanza alerta por fraude

Clínica CES.jpg
Antioquia

Clínica CES en Medellín lanza alerta por colapso de urgencias: supera el 170 % de ocupación

tos ferina IA.png
Santanderes

Alerta por nuevo aumento en casos de tos ferina en Santander: niños, los más afectados

HOSPITAL CALDAS- ANTIOQUIA.jpg
Antioquia

Cirugías en Hospital de Caldas, Antioquia, en riesgo: denuncian cartelización de anestesiólogos

salud en Colombia.jpg
Antioquia

Cerca de 60.000 venezolanos en Medellín se quedaron sin cobertura en salud por no actualizar papeles

trabajadores.jpg
Nación

MinTrabajo pone ‘tatequieto’ a empresas por práctica que tenían con citas médicas: no pueden negarse

Autismo, fotografía de referencia tomada de Magnific.
Mañanas BLU 10:30

Madre de niños con autismo denuncia barreras en acceso a terapias pese a fallos judiciales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad