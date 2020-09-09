Cero y van tres: otro centro asistencial privado reporta alta saturación de urgencias en Medellín, con niveles de más del 300%. El Hospital San Vicente Fundación admitió que hay pacientes esperando por más de cinco días ante la alta ocupaciónEn medio de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud en Colombia, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín reportó que desde hace varios días su servicio de Urgencias Adultos registra niveles de saturación sostenidos por encima del 300% de su capacidad operativa y de expansión.Según indicaron desde el centro asistencial, esta sobrecarga ha hecho que cuenten con pacientes que llevan más de 5 días a la espera de la definición de su atención o asignación de cama.Alejandro Marín Valencia, líder de Urgencias Adultos, expuso que la persistencia de esta alta demanda limita la oportunidad y afecta los tiempos de atención.: Esto significa que hay un gran número de pacientes que llevan más de 5 días a la espera de definición de atención o a la ubicación en una camilla. Ante este escenario, nuestro talento humano continúa haciendo su mayor esfuerzo para disminuir los riesgos en la salud de los pacientes y brindar una atención segura y de calidad”, aseguró.De momento, desde la entidad pidieron a los entes reguladores, aseguradoras y red de salud que ejerzan una priorización estricta en la remisión de pacientes según el nivel de complejidad y la pertinencia clínica.Ello implica también que las EPS tengan rutas de atención prioritaria, consulta externa y red intermedia para evitar el colapso de los servicios de alta complejidad. A la par, pidieron a la comunidad acudir al servicio de urgencias de alta complejidad únicamente en situaciones críticas que pongan en riesgo inminente la vida.La sobresaturación se suma a la reportada en por lo menos otros dos centros asistenciales privados de la ciudad recientemente: la Clínica CES que aseguró que supera el 170 % de ocupación en urgencias y la Clínica Bolivariana, que informó que tienen niveles de hasta el 200% en su área de Obstetricia, principalmente por la llegada de pacientes que podrían ser valoradas inicialmente en los servicios de atención primaria.