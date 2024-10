Expertos revelan a qué edad es más activa la vida sexual de los hombres y cuándo disminuye

Una de las preguntas más frecuentes en los hombres es respecto a su vida sexual y cuáles son los picos más y menos activos que tendrán a medida que van creciendo.

De acuerdo con el portal especializado 'MedlinePlus', la vida sexual masculina atraviesa diferentes etapas a lo largo de los años, marcadas por cambios hormonales y emocionales que afectan tanto el deseo como el desempeño en la intimidad.

La testosterona es la hormona responsable de características masculinas como el desarrollo muscular, el crecimiento del vello y la profundización de la voz, especialmente durante la adolescencia. Sin embargo, en la adultez juega un rol clave en el deseo sexual y la producción de espermatozoides.

La edad más activa en la vida sexual de los hombres

Es así como expertos en sexología han identificado que el punto más alto de la actividad sexual en los hombres suele ocurrir entre los 20 y los 30 años, debido a los elevados niveles de testosterona en esta fase de la vida.

Publicidad

Durante los 20's los hombres disfrutan de niveles máximos de esta hormona, lo que se traduce en una mayor energía física y una mayor frecuencia de relaciones sexuales, según estudios citados por 'Vidae'.

No obstante, ese ritmo no se mantiene constante, pues a partir de los 30 años, y más notablemente después de los 35, los niveles de testosterona comienzan a disminuir de forma gradual. Esto, naturalmente, puede impactar la actividad sexual, pero los especialistas aclaran que una menor cantidad de relaciones no implica necesariamente una disminución en la calidad de las mismas.

Publicidad

Según 'Vidae', al entrar en los 40 años, los hombres pueden experimentar una transición hacia lo que los sexólogos llaman "madurez sexual". En esta etapa, las relaciones sexuales tienden a estar más influenciadas por factores emocionales y psicológicos que por la urgencia hormonal que caracteriza a la juventud.

Sin embargo, de acuerdo con expertos factores como el estrés, problemas de salud o el uso de ciertos medicamentos pueden influir en la disminución del deseo sexual en cualquier etapa de la vida.