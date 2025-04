Denuncian presunta participación de esposa de Minsalud en contratación irregular

Otro escándalo rodea al gobierno Petro y fue destapado por Daniel Coronell, en una columna para Los Danieles de la Revista Cambio. Esta vez el protagonista es Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud y su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores del servicio de salud.

En este nuevo escándalo de corrupción la esposa del ministro supuestamente presiona a unos funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para firmar de afán un contrato de un buque hospital para las comunidades apartadas del Amazonas, proyecto al que se le asignó 55.000 millones de pesos el año pasado.

La ejecución del proyecto correspondía al Ministerio y las demoras empezaron por discusiones y errores en la transcripción de textos por parte de la cartera de salud. Los armadores del buque aumentaron su precio y esto también representó un problema.

Además, las comunidades indígenas, pusieron una tutela porque, según ellos el proyecto no les fue consultado. Supuestamente, la Gobernación del Amazonas no respaldó el plan y tampoco aprobaron vigencias para firmar el contrato.

Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: Presidencia - Joel González

Por esto, según lo que cuenta Coronell, la agente interventora del hospital, Lina Baracaldo y el asesor jurídico de la entidad, Mario Castro le advirtieron a Gómez que los riesgos del proyecto hacían imposible la firma del contrato. Por eso, decidieron grabar una llamada que sostuvieron con la superintendente encargada en la que hablaron del proyecto.

“Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia, es más, de una vez”, advierte Beatriz Gómez. “Doctora, hoy (27 de marzo) es imposible que se firme ese contrato”, respondió Castro. “Perfecto, entonces me presenta la renuncia usted y la otra… yo no voy a permitir que ustedes sigan tomándole el pelo al país”, sentenció Gómez.

En la llamada, se escucha a Mario Castro explicándole a la primera dama de la salud que para poder crear el convenio en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, tenía que crear un Certificado de Disponibilidad Presupuestal, a lo que, Mónica González, directora de medidas especiales de la Superintendencia le responde que ese documento puede crearlo rápido y firmar el contrato.

Gómez, bastante enojada, insulta a Castro y afirma que ni él ni Lina Baracaldo saben lo que tienen que hacer. Baracaldo, el 1 de abril fue removida de su cargo y reemplazada por Denis Amparo Vásquez Arias.

Supuestamente, el llevarle la contraria a Gómez, según comenta Coronell, despertó su ira advirtiendo que no iba a admitir una falta de respeto más. “Todos los días es una dilación más … Me hacen el favor y me respetan, yo soy la superintendente. No les permito una dilación más con la superintendencia, con la alcaldía, con el ministerio, es una falta de respeto, es una burla al país”, advirtió Beatriz Gómez en la llamada publicada por Daniel Coronell.

De acuerdo con Coronell, la ‘doctora’ Gómez negó que esa fuera su voz y negó también haber exigido la firma de ese contrato bajo amenazas.