En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Por decisión del CNE, Nuevo Liberalismo conservará nombre, logosímbolo y color identitario

Por decisión del CNE, Nuevo Liberalismo conservará nombre, logosímbolo y color identitario

La autoridad electoral rechazó por improcedentes los argumentos presentados por el veedor del Partido Liberal quien señalaba que el partido de los hermanos Galán, como el movimiento de Rodrigo Lara (hoy sin personería jurídica), generaban confusión a los votantes al usar el color rojo, así como la palabra "liberal" o "liberalismo" en su nombre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad