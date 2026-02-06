Romero apoya a Iván Cepeda: Recap - programa completo del 6 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 6 de febrero:
- Camilo Romero, exgobernador de Nariño, explicó porqué decidió dar un paso al costado en la consulta del Frente por la Vida y, asimismo, unirse a Iván Cepeda.
- El precandidato presidencial Roy Barreras habló sobre su participación en la consulta y el retiro de Camilo Romero, quien se unirá a la campaña de Iván Cepeda.
- María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, habló sobre la amnistía urgente en Venezuela y sin discriminación que exige a todos los presos políticos en el vecino país.
- Bad Bunny vuelve a ser noticia, pero esta vez por su participación en el show del mediotiempo del Super Bowl.
- James Rodríguez habló sobre su llegada al Minnesota United y el sueño de llegar en buen nivel a la Copa del Mundo de la Fifa.