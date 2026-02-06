En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / OCHA Colombia pide ayuda humanitaria urgente por calamidad pública en Córdoba

OCHA Colombia pide ayuda humanitaria urgente por calamidad pública en Córdoba

La Oficina de la ONU confirmó que ya son más de 12.000 familias y 37.000 afectados en 17 de los 30 municipios del departamento.

Armada despliega apoyo en Córdoba por inundaciones en el Caribe: construyen barreras de contención
Armada despliega apoyo en Córdoba por inundaciones en el Caribe: construyen barreras de contención
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad