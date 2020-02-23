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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de 2026 en la Sala Este de la Casa Blanca el 6 de mayo de 2025 en Washington, D.C.
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