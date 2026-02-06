En vivo
Petro dice que declarará emergencia económica en Córdoba y Sucre ante crisis por lluvias

Petro dice que declarará emergencia económica en Córdoba y Sucre ante crisis por lluvias

De acuerdo con el mandatario, estas emergencias dejan hasta el momento 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas.

