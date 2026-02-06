En vivo
Lluvias afectan 426 sedes educativas en cerca de 15 departamentos del país

El Ministerio de Educación solicitó activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres para coordinar la atención de daños en infraestructura escolar y garantizar la continuidad del servicio educativo.

