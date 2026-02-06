En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / JEP pide al Gobierno sumarse con recursos a la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

JEP pide al Gobierno sumarse con recursos a la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

Aunque la excavación en La Escombrera ha sido sostenida hasta ahora con recursos locales, la JEP advirtió que el volumen de escombros y la complejidad del proceso obligan a que el Gobierno se vincule económicamente para garantizar la continuidad de la búsqueda de personas desaparecidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad