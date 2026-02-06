Gobierno español anunció una campaña de cinco medidas contra las redes sociales

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes por la noche una campaña de cinco medidas contra las redes sociales en la que auguró "responsabilidades penales" para sus dueños. "Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró.

En un video de casi dos minutos difundido en su cuenta de X, Sánchez consideró que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".

El presidente español dijo que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".

Y en medio de su discurso se mostró un cartel que contenía el siguiente mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores".



"Esta semana ha pasado un cosa inédita en nuestras democracias y es que un tecno oligarca se ha colado en el teléfono de millones de ciudadanos españoles para decirles lo que tienen que pensar", agregó Sánchez en referencia a un mensaje difundido por el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrovel, en ese canal de comunicación telefónica criticando al Gobierno español.

Las redes sociales "nos espían", "roban nuestros datos" y amplifican "el odio y la desinformción", aseguró



Campaña de cinco medidas contra las redes sociales

En cuanto a las medidas que se van a tomar, Sánchez explicó:



"La primera es que trabajaremos conjuntamente con el ministerio fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores".

"La segunda es que la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento debe ser y va a ser perseguida por la ley", continuó

"La tercera es -amenazó- que esta tecno casta de las compañías tendrán responsabilidades penales si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes".

"La cuarta es que vamos a crear la Primera Huella de Odio y de Polarización que nos va a permitir cuantificar y evidenciar como las plataformas digitales alimentan la división y el odio", anunció sin dar más detalles al respecto

"Finalmente -concluyó- vamos a proteger a los más vulnerables al contenido tóxico limitando el acceso a los menores de 16 años". "Sabemos que esta tecno casta tiene más dinero e incluso más poder que muchos países, pero nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró Sánchez.

"Vamos a seguir adelante pese a sus amenazas", advirtió al terminar su mensaje.