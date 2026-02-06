En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Gobierno español anunció una campaña de cinco medidas contra las redes sociales

Gobierno español anunció una campaña de cinco medidas contra las redes sociales

En un video de casi dos minutos difundido en X, el presidente de España, Pedro Sánchez, consideró que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".

Pedro Sánchez, presidente de España
Pedro Sánchez, presidente de España
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad