En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Admiten demanda para estudio contra la Cancillería por eliminar exigencia de inglés para embajadores

Admiten demanda para estudio contra la Cancillería por eliminar exigencia de inglés para embajadores

El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca tumbar la decisión de la Cancillería de eliminar el requisito de dominio del idioma inglés, u otra lengua oficial de Naciones Unidas, para quienes sean designados como embajadores de Colombia en el exterior.

Publicidad

Publicidad

Publicidad