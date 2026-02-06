Barranquilla se iluminó con La Guacherna 2026 y rindió emotivo homenaje a los bailes cantados

La Guacherna regresó este año con toda la sabrosura a su tradicional viernes. Arrancó motores desde las 4:00 de la tarde para que la gozadera fuera completa. Este año, el desfile se transformó en un “Río de Voces y Faroles”, rindiendo un tributo especial a esos bailes cantados que nacen del corazón caribeño

Más de 20.000 participantes inundaron las calles de luces y tradición. Entre ellos, 197 grupos folclóricos y nada menos que 150 disfraces individuales que pusieron a prueba su creatividad.

#ElCarnavalConBlu Bailes de diferentes ritmos que han engalanado los desfiles de las carnestolendas se hacen sentir en La Guacherna pic.twitter.com/ipHZMNOTfZ — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 6, 2026

#ElCarnavalConBlu Decenas de comparsas desfilan a esta hora sobre la carrera 44 en el tradicional desfile de La Guacherna 2026, en homenaje a los bailes cantados. #VocesySonidos pic.twitter.com/97mIVilp8e — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 6, 2026

#ElCarnavalConBlu La cumbia, inflatable en el desfile de La Guacherna este 2026. #VocesySonidos pic.twitter.com/in1X5B4GbQ — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 6, 2026

La gran novedad de esta noche de Guacherna fueron 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro. Además, desfilaron más de 25 artistas y orquestas en vivo Kevin Flórez y Koffee el Cafetero, Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, entre otros.

La reina Michelle se unió a la fiesta desde la calle 72 y la acompañaron el Rey Momo 2026, Adolfo Maury, los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon y Joshua, incluso, la Señorita Colombia con sus princesas como invitadas de honor.



La temática de este año

La Guacherna 2026 diseñó bajo la temática “Río de Voces y Faroles”, la cual rinde un homenaje central a los bailes cantados, reconociéndolos como una de las manifestaciones más auténticas y profundas del Caribe colombiano.

Esta apuesta buscó que el desfile nocturno regresara a su origen, exaltando estos sonidos para conectar a los espectadores con la raíz cultural de la fiesta.

Dentro de la organización del evento, se dispuso de un bloque específico dedicado exclusivamente a las expresiones de los bailes cantaos, permitiendo que la diversidad y riqueza patrimonial de este género sea protagonista en el recorrido.

Como parte de los procesos de formación cultural de la ciudad, más de 350 artistas estuvieron en escena interpretando aires cantados de mujeres que han hecho historia en la música regional.

La propuesta musical de esta edición se destacó por integrar desde los bailes cantados tradicionales hasta nuevas sonoridades que dialogan con ritmos contemporáneos.



Lo más esperando de la noche, la reina Michelle

Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Con su vestido color rosa y la ovación y emoción del público, la soberana hizo su arribo al desfile.

El majestuoso vestido color rosa que lució la soberana fue en homenaje a la famosa canción “Rosa que linda eres”.

#ElCarnavalConBlu Lo más esperado de la noche, Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Con su vestido color rosa y la ovación y emoción del público, la soberana hizo su arribo al desfile pic.twitter.com/SBz5xdVfMW — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 7, 2026

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también disfrutó junto a los barranquilleros y turistas de la noche de Guacherna.

#ElCarnavalConBlu El alcalde ⁦@AlejandroChar⁩ saluda a todo el pueblo barranquillero en su noche de Guacherna. #VocesySonidos pic.twitter.com/30rySoYitA — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 7, 2026

Vea en videos más detalles de La Guacherna 2026:

#ElCarnavalConBlu La famosa danza del garabato hace presencia en La Guacherna esta noche de viernes. #VocesySonidos pic.twitter.com/QyXWiTrdmT — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 6, 2026

#ElCarnavalConBlu Las marimondas, uno de los disfraces más emblematicos del Carnaval de Barranquilla, presente en La Guacherna con su atuendo iluminado. #VocesySonidos pic.twitter.com/4m4RzKxXNP — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 7, 2026

#ElCarnavalConBlu Cultura y sabor se vive esta noche en el desfile de La Guacherna 2026 en Barranquilla, este año, en homenaje a los bailes cantados pic.twitter.com/2zQpbfLR77 — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 7, 2026

#ElCarnavalConBlu Los barranquilleros, con sus disfraces y representaciones, se gozan La Guacherna 2026 pic.twitter.com/xhgueTtCeV — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 7, 2026