En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Lotería de Santander hoy: premio mayor y secos, sorteo del 6 de febrero

Resultado Lotería de Santander hoy: premio mayor y secos, sorteo del 6 de febrero

El sorteo 5056 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 6 de febrero de 2026 en Bucaramanga, revise el resultado del premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad