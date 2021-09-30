En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
Convocatoria de Colombia
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Inflación

Inflación

Variación del costo de vida e inflación en Colombia
Economía

El ‘Súper Niño’ podría llevar la inflación al 7,3 % y forzar nuevas alzas de tasas: ANIF

Inflación en Colombia
Economía

El fenómeno de El Niño amenaza con disparar aún más la inflación: ANIF

Inflación, alimentos, economía, papa
Economía

Papas, frutas y alcantarillado lideraron los incrementos de precios reportados por el DANE

Variación del costo de vida e inflación en Colombia
Economía

La inflación en Colombia sube al 6,24 % anual en agosto de 2026

dinero colombia.jpg
Economía

Revelan cuándo Colombia podría regresar a la meta del 3 % de inflación

Inflación en Colombia
Economía

Pico de inflación en Colombia sería en diciembre: qué dicen los expertos sobre el costo de vida

Inflación en Colombia
Economía

Qué fue lo que más subió de precio en Colombia en el primer semestre de 2026

Inflación en Colombia
Economía

Inflación en Colombia subió al 6,14% en junio de 2026: es el nivel más alto en casi dos años

Germán Ávila, ministro de Hacienda
Nación

Minhacienda habla de empalme "sin apellidos": “Debe ser respetuoso”

Inflación en Colombia
Economía

Inflación en Colombia volvió a subir y llegó a 5,84 % en mayo: su pico más alto desde agosto de 2024

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad