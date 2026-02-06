“Me pidió la cabeza al Senado y como no pude dársela quedó lastimado”: Roy a Camilo Romero

En medio de la creciente tensión dentro del progresismo, Roy Barreras respondió a Camilo Romero, quien lo había acusado de tender una “trampa grotesca” con su decisión de mantenerse en la consulta del Frente por la Vida. El precandidato presidencial no solo rechazó los señalamientos, sino que reveló un episodio privado que, según él, explica el trasfondo de la ruptura.

Según el exsenador, Romero buscaba encabezar la lista al Senado por el Frente Amplio, colectividad que lidera.

"Delante de 40 personas en mi apartamento me pidió la cabeza de lista de mi partido. Quería que yo le diera un cupo para ser senador hace apenas unos días, y yo le dije que tenía mi compromiso con las ideas liberales, que la cabeza de mi partido era Gustavo García, un joven liberal de Nariño, y yo doy mi palabra y la cumplo. Entonces no pude satisfacer su deseo de ser la cabeza de lista del Senado de mi partido", afirmó Barreras en entrevista con Recap Blu.

Aunque evitó responder con insultos directos, dejó claro que considera que las críticas de Romero obedecen a esa negativa.



"Probablemente quedó un poco lastimado porque no pude ofrecerle ser la cabeza de lista de mi partido, pero tiene derecho a buscar otro espacio", agregó Roy.

Roy Barreras Foto: X @RoyBarreras

El choque se da en un contexto de fragmentación en la centroizquierda, tras la decisión de varios sectores de no participar en la consulta del 8 de marzo y optar por llegar directamente a la primera vuelta presidencial, como Juan Fernando Cristo. Para Barreras, esa postura sí debilita al progresismo.

“Primero nos contamos y luego nos juntamos. El 9 de marzo, a las 7:00 de la mañana, estaremos reunidos para garantizar llegar unidos a la primera vuelta”, aseguró.

Publicidad

Sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de no votar en la consulta, Barreras negó que eso signifique un retiro de respaldo.

“Yo no fui a visitarlo para que votara por mí. Él ha dicho que deja que los ciudadanos decidan”, afirmó, insistiendo en que el liderazgo del progresismo debe definirse en las urnas y no en acuerdos cerrados entre dirigentes.