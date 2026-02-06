En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “No estamos para dividir el progresismo”: Camilo Romero habla de su respaldo a Iván Cepeda

“No estamos para dividir el progresismo”: Camilo Romero habla de su respaldo a Iván Cepeda

El exgobernador de Nariño y excandidato presidencial, Camilo Romero, cuestionó al CNE, aseguró que mientras se impidió la participación de Iván Cepeda, se habilitó a otros aspirantes en condiciones similares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad