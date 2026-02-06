“No estamos para dividir el progresismo”: Camilo Romero habla de su respaldo a Iván Cepeda

El exgobernador de Nariño y excandidato presidencial, Camilo Romero, anunció su retiro de la consulta del llamado Frente por la Vida y confirmó su respaldo al senador Iván Cepeda, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir la participación de Cepeda en ese mecanismo. Así lo expresó en entrevista con Recap Blu, donde aseguró que no existen garantías electorales y que su decisión responde a un acto de coherencia política dentro del progresismo colombiano.

Romero afirmó que, tras la exclusión de Cepeda, la consulta “ya no existe” y señaló que “había solo dos hombres progresistas en la consulta: Iván Cepeda y Camilo Romero”. En ese contexto, calificó la actuación del CNE como un “sicariato político” y sostuvo que su respaldo a Cepeda es una respuesta solidaria y consecuente. “Desde hoy cuenta con mi respaldo, cuenta con mi apoyo”, dijo, al tiempo que confirmó una agenda conjunta en varias ciudades del Caribe.

Señalamientos al Consejo Nacional Electoral

Durante la entrevista, Romero cuestionó duramente al CNE por lo que considera decisiones contradictorias. Aseguró que mientras se impidió la participación de Iván Cepeda, se habilitó a otros aspirantes en condiciones similares. “Hay un golpe a la democracia, sacan a Iván Cepeda y hay un acto coherente, consecuente, político, progresista de mi parte de acompañarlo”, afirmó. También sostuvo que el organismo electoral “es un órgano politiquero” integrado por representantes de partidos que, según él, actúan en contra del sector progresista.

Romero explicó que su retiro obedece a la necesidad de evitar la fragmentación del progresismo. “No estamos para dividir el progresismo, estamos para unificarlo”, aseguró, y agregó que su decisión no responde a intereses personales. “Camilo Romero no está en un juego personal, egoísta, individual”, señaló.



Indicó que en conversaciones con Cepeda acordaron impulsar temas como gobierno abierto, ambientalismo, animalismo y tecnología, los cuales, según dijo, hacen parte de una “nueva ciudadanía”. Recordó además su gestión como gobernador de Nariño, donde se crearon las secretarías de TIC y de Ambiente.

Críticas a Roy Barreras y la división del progresismo

Romero marcó distancia frente a la postura de Roy Barreras, quien insiste en mantener la consulta. “Aquí hay que descubrir quiénes estamos del lado de unificar el progresismo y quiénes están del lado de dividirlo”, afirmó. Incluso habló de una “trampa” al comparar votaciones de consultas internas con elecciones de carácter nacional.Finalmente, sostuvo que su apoyo a Iván Cepeda busca fortalecer un proyecto político con mayorías, sin perder la esencia.

“En política se gana con votos, pero sin renunciar a la coherencia”, concluyó.

