Resultado Lotería de Risaralda: premio mayor, secos y números ganadores sorteo viernes 6 de febrero

La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche. La jornada estuvo marcada por la expectativa de miles de apostadores, quienes siguieron la transmisión en vivo a través del canal regional Telecafé, medio encargado de validar las balotas y oficializar los números ganadores.



Lotería de Risaralda: premio mayor hoy 6 de febrero

El número del premio mayor fue el: XXXX de la serie XXX. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Premios secos de la Lotería de Risaralda

Trébol de la Fortuna:

Tres ganadores de $40 millones

Bajo la denominación de "Trébol de la Fortuna", la lotería dispuso de tres premios de $40.000.000 cada uno. Los números y series favorecidos en esta categoría fueron: (en minutos)



Secos de Perla:

Cinco oportunidades de $35 millones

La categoría "Secos de Perla" continúa siendo una de las favoritas por los apostadores. En esta oportunidad, se entregaron cinco premios de $35.000.000 cada uno, con los siguientes resultados oficiales:



Cosecha Millonaria:

La mayor distribución de premios

Finalmente, la "Cosecha Millonaria" cumplió su promesa de irrigar recursos entre un mayor número de ganadores. Este nivel del plan de premios otorgó 11 secos de $30.000.000 cada uno. A continuación, el listado completo de los números ganadores:



Sorteo en vivo de la Lotería del Risaralda

Cada sorteo de la Lotería de Risaralda despierta un alto interés tanto en el departamento como en otras regiones del país. La transparencia del proceso y la divulgación de los resultados por canales oficiales refuerzan la confianza de los jugadores, que consultan los números ganadores apenas finaliza la transmisión.

En esta edición, el premio mayor, que actualmente asciende a una cifra cercana a los $2.333 millones, concentró gran parte de la atención. Sin embargo, los premios secos también tuvieron un papel destacado, al ofrecer montos significativos y aumentar las probabilidades de acierto. Esto se reflejó en una amplia caída de premios durante la jornada, uno de los aspectos más valorados por los apostadores.

Este nuevo sorteo reafirma a la Lotería de Risaralda como una de las loterías más importantes del país, no solo por su trayectoria, sino también por la confianza que ha construido a lo largo de los años. Sus resultados continúan siendo seguidos con atención por quienes consideran este juego como una opción tradicional, transparente y confiable dentro del panorama de las loterías en Colombia.



Más allá de la emoción propia de cada sorteo, la Lotería de Risaralda mantiene un impacto social positivo en la región. Los recursos que recauda se destinan a programas sociales y de salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fortaleciendo su papel dentro del sector de juegos legales en Colombia.

