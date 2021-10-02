La Lotería de Risaralda realizó el jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2962, en el que entregó un premio mayor de $2.333 millones. En esta oportunidad, el billete ganador fue el número 5634 de la serie 118, que se quedó con el premio principal de la noche.Resultados de los premios secos de la Lotería de RisaraldaAdemás del premio mayor, el sorteo repartió decenas de premios secos con valores que oscilaron entre $30 millones y $300 millones, ofreciendo múltiples oportunidades para los apostadores.Premio Especial La Escalera Millonaria ($60.000.000)Número: 3057 | Serie: 288Secos MayoresEl Gordo de la Risaralda ($300.000.000): Número 9117 | Serie 129Ángel de la Suerte ($200.000.000): Número 1370 | Serie 120Mula Millonaria ($150.000.000): Número 7807 | Serie 249Milagro Millonario ($80.000.000): Número 3193 | Serie 0863 Secos Guaca de Oro ($60.000.000)Número: 4940 | Serie: 196Número: 1425 | Serie: 132Número: 3548 | Serie: 1075 Secos Cofre de Diamantes ($50.000.000)Número: 6667 | Serie: 135Número: 7148 | Serie: 274Número: 0679 | Serie: 054Número: 1574 | Serie: 109Número: 8475 | Serie: 0563 Secos Trébol de la Fortuna ($40.000.000)Número: 9659 | Serie: 094Número: 6653 | Serie: 036Número: 4284 | Serie: 0395 Secos de Perla ($35.000.000)Número: 7339 | Serie: 081Número: 9261 | Serie: 183Número: 3794 | Serie: 087Número: 7890 | Serie: 010Número: 5191 | Serie: 21011 Secos Cosecha Millonaria ($30.000.000)Número: 3278 | Serie: 120Número: 6454 | Serie: 004Número: 3187 | Serie: 226Número: 0802 | Serie: 215Número: 4824 | Serie: 042Número: 7629 | Serie: 067Número: 3015 | Serie: 236Número: 0053 | Serie: 091Número: 2264 | Serie: 172Número: 3162 | Serie: 067Número: 3616 | Serie: 245Resultados oficiales de la Lotería de RisaraldaLos jugadores pueden consultar y confirmar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Risaralda, con el fin de evitar errores al momento de verificar los resultados.Quienes adquirieron un billete para el sorteo 2962 deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para poder reclamar cualquier premio.¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2962. La coincidencia debe ser exacta en ambos datos.Si el billete cumple con este requisito, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación del premio siguiendo los procedimientos establecidos por la Lotería de Risaralda. Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar nuevamente la información en los canales oficiales de la entidad.