Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 3 de julio de 2026 el sorteo 2957, en el que entregó un premio mayor de $2.333 millones. En esta oportunidad, el billete ganador correspondió al número XXXX de la serie XXX, combinación que se llevó el premio principal de la noche.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, la lotería distribuyó numerosos premios secos con valores que oscilaron entre $30 millones y $300 millones, brindando nuevas oportunidades de ganar a miles de apostadores en todo el país.

La Lotería de Risaralda repartió millonarios premios

Con el sorteo 2956, la Lotería de Risaralda volvió a distribuir una importante bolsa de premios entre los participantes. Aunque el premio mayor de $2.333 millones fue el principal atractivo de la jornada, los diferentes premios secos permitieron que más apostadores resultaran favorecidos.

Los incentivos secundarios alcanzaron valores de hasta $300 millones, ampliando las posibilidades de ganar para quienes adquirieron su billete.



¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para confirmar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo, los jugadores deben comprobar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Risaralda.

También se recomienda revisar cuidadosamente el billete con la imagen oficial de resultados y conservarlo en buen estado hasta completar el proceso de validación. En caso de dudas, la mejor opción es consultar únicamente los canales oficiales de la entidad antes de iniciar el trámite para reclamar el premio.