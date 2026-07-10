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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de julio de 2026

Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de julio de 2026

Consulte los resultados completos y el premio mayor del sorteo 2958 de la Lotería de Risaralda.

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Lotería de Risaralda
Foto: Creada con Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

La Lotería de Risaralda celebró el viernes 10 de julio de 2026 el sorteo 2958, en el que puso en juego un premio mayor de $2.333 millones. En esta ocasión, el premio principal quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la ganadora de la noche.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos con valores que fueron desde $30 millones hasta $300 millones, ofreciendo más oportunidades para los apostadores en diferentes ciudades del país.

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo 2957 de la Lotería de Risaralda. Solo cuando ambos datos son idénticos a los publicados por la entidad se puede reclamar el premio correspondiente.

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