Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 31 de julio de 2026 el sorteo 2961, en el que puso en juego un premio mayor de $2.333 millones. En esta edición, el premio principal quedó en manos del billete número XXXX de la serie XXX, que fue el gran ganador de la noche.

(a espera del sorteo)

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó decenas de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, brindando más oportunidades de ganar a los participantes.

Imagen oficial Lotería de Risaralda anoche

Quienes participaron en el sorteo 2960 de la Lotería de Risaralda deben revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete y compararlos con los resultados oficiales. Para reclamar cualquier premio es indispensable que ambos datos coincidan exactamente con los publicados por la lotería. Si existe una coincidencia total, el ganador podrá iniciar el proceso correspondiente para hacer efectivo el cobro del premio.

¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para verificar si un billete resultó premiado, es indispensable comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2961 de la Lotería de Risaralda. Solo cuando ambos datos coinciden exactamente con los publicados por la lotería, el portador del billete podrá iniciar el proceso para reclamar el premio correspondiente.