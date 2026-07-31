De La Espriella habla de endurecer penas; su ministro de Justicia se opone a cadena perpetua

El presidente electo Abelardo De La Espriella quiere endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños, incluyendo la cadena perpetua.

A través de su cuenta de X, el presidente electo, escribió: “Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”.

Esto reabre el debate sobre la cadena perpetua para estos delitos, una figura muy polémica que fue aprobada por el Congreso mediante el Acto Legislativo 01 de 2020 y la Ley 2098 de 2021.

Pero la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en 2022 al considerar que esa sanción contrariaba principios de la Constitución de 1991, como la dignidad humana y el derecho de toda persona condenada a la resocialización. Por esa decisión, en Colombia la pena máxima sigue siendo de 60 años de prisión.



Hay que decir que, hace seis años, cuando el Congreso debatía la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, el hoy presidente electo Abelardo De La Espriella y el hoy ministro de Justicia designado, Iván Cancino, sostuvieron posiciones distintas sobre la medida.

Mientras De La Espriella defendía que los abusadores de menores no podían ser resocializados y debían ser apartados de la sociedad de manera permanente, Cancino advertía sobre el riesgo del “populismo punitivo” y sostenía que la protección de los menores requería prevención, alertas tempranas y castigos severos, pero dentro del Estado de Derecho.

"Mi argumento es que nuestra Constitución hoy en día cree en las segundas oportunidades en la resocialización y ese es el esquema del derecho penal. Pero además hay un argumento más de fondo que es el mismo que le contesto a Galán o a Char cuando hablan de que hay que cambiar las leyes para que los que roban Trasmilenio, el mío, todo eso vayan presos. No. El derecho penal no soluciona los problemas de un país. De tal manera que si usted pone la cadena perpetuo y la cadena de muerte, los encerramos y ya nos olvidamos del problema. No, aquí obviamente que el derecho penal debe es sancionar y responder, pero las políticas públicas de empleo, de educación, de seguridad son las que deben usarse para que no haya delincuentes.

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Y entonces al meterle el problema al derecho penal, lo que están diciendo es, 'Yo no fui capaz de generar políticas públicas que no sean meter a la gente presa y un país como Colombia no puede permitir eso', dijo en ese entonces Cancino.

Mientras tanto, en una entrevista en el 2020, cuando el nuevo presidente era abogado se opuso directamente a Iván Cancino y otros abogado.

"Digamos que el argumento de Iván Cancino y de muchos colegas, tengo que decirlo, es que se trata de populismo punitivo para que la gente entienda, ese es un fenómeno que la doctrina ha definido como una una certeza de que castigar siempre es la mejor respuesta al crimen. Es imposible resocializar a un hombre que ha abusado de un niño. Esa gente ya pasó una frontera que no tiene retorno frente a otros delitos. Yo creo que aplica y estoy de acuerdo con mis colegas, pero en este punto en particular hay que revisar que la reincidencia frente al delito de abusos es delirante y repito, cuando se han cruzado ciertas fronteras no hay retorno posible", dijo.

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Actualmente no hay ningún nuevo proyecto radicado en el congreso que promueva la cadena perpetua. Solo el llamado de Abelardo De La Esperilla para que el tema se empiece a estructurar de nuevo la propuesta de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños en Colombia.