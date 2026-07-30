Aerocivil Se pronuncia por caso Gabriela Muñoz: “Ningún servidor público cuenta con privilegios”

La Aeronáutica Civil se pronunció este jueves sobre las recientes declaraciones relacionadas con la presunta influencia que habría ejercido Gabriela Muñoz al interior de la entidad y reiteró que todos sus funcionarios están sometidos a la ley y al control de las autoridades.

El pronunciamiento se produce luego de que Angie Rodríguez señalara, durante una entrevista, que Muñoz habría tenido un papel determinante en decisiones dentro de la Aerocivil, pese a desempeñarse como auxiliar 2. Las afirmaciones de Rodríguez coinciden con versiones de fuentes internas que atribuyen a Gabriela Muñoz una influencia superior a la correspondiente a su cargo y una presunta participación en reuniones de alto nivel y procesos de nombramientos.

"No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz", dijo.

Según Rodríguez, estos dos casos hacen parte de una "red de mujeres" que tienen poder de decisión en varias instituciones del Estado: "Lo que pasa es que eso es una red. Lo que pasa es que eso es una red, me damos a entender. Es una red de mujeres que creían que eran las que mandaban. No es solamente ella, son más."



Aerocivil reitera su compromiso con la transparencia

Frente a estas versiones y a las actuaciones que adelantan los organismos competentes, la Aeronáutica Civil difundió un comunicado en el que aseguró que su gestión institucional está basada en la transparencia, la responsabilidad fiscal y el cumplimiento de la ley.

En el documento, la entidad afirmó que "reconoce y valora el trabajo de los organismos de control del Estado" y señaló que "cualquier observación o requerimiento será atendido con celeridad, claridad y total apertura".

Uno de los apartados centrales del comunicado hace referencia al sometimiento de todos los funcionarios al control de las autoridades: "Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización", manifestó la Aerocivil. Asimismo, indicó que "ante cualquier solicitud de las autoridades, la Entidad brindará su plena y oportuna cooperación para la entrega de los insumos requeridos".

Aerocivil responde a denuncias en caso Gabriela Muñoz Foto: Aerocivil/redes sociales

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Revisarán los procesos cuestionados

La Aeronáutica Civil también informó que pondrá en marcha una serie de medidas orientadas a garantizar la transparencia de su gestión mientras avanzan las actuaciones de los organismos de control.

Entre ellas anunció una "revisión exhaustiva de los procesos cuestionados para verificar su estricto cumplimiento normativo", así como la entrega prioritaria de toda la documentación que sea requerida por las autoridades competentes.

De igual manera, señaló que continuará con la "optimización continua de las herramientas de acceso a la información y de los mecanismos de contratación pública", con el propósito de fortalecer los controles internos y blindar el manejo de los recursos públicos.

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Gabriela Muñoz anuncia acciones legales y rechaza las acusaciones

Tras la difusión de las declaraciones de Angie Rodríguez, Gabriela Muñoz respondió a través de su cuenta en la red social X con un comunicado en el que rechazó los señalamientos y anunció que acudirá a la justicia para defender su nombre.

En el pronunciamiento, Muñoz aseguró que emprenderá acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido información falsa en su contra: "Ante las difamaciones, calumnias y ataques personales que han circulado en mi contra en redes sociales, informo a la opinión pública que mi buen nombre, mi honra y mi trayectoria serán defendidos por las vías legales", manifestó.