¿Cómo llegó Juliana Guerrero al Gobierno del presidente Gustavo Petro?

El ascenso de las hermanas Guerrero en el panorama político ha sido calificado por diversos sectores como meteórico. Juliana Guerrero, quien llegó a ocupar espacios estratégicos dentro de la administración actual, no es una figura que apareció al azar, sino que su vinculación tiene raíces profundas en el activismo regional y una serie de eventos coyunturales que la llevaron directamente al despacho presidencial.

Las raíces en el Cesar y la campaña de 2022

La relación de Juliana Guerrero con el proyecto político del hoy presidente Gustavo Petro comenzó formalmente durante la campaña electoral de 2022.

En ese periodo, Juliana y su hermana, Verónica Guerrero, se destacaron como líderes de las juventudes que impulsaban la candidatura de Petro en el departamento del Cesar, trabajando activamente en la consecución de votos en la región.

Durante este tiempo, las hermanas establecieron vínculos con figuras cercanas al círculo del mandatario, como René Hernández, quien posteriormente desempeñaría cargos como director de Consulta Previa.



De Valledupar a una pensión en el barrio Santa Fe

A pesar de su trabajo en campaña, la llegada de Juliana a Bogotá no fue bajo condiciones de privilegio. Según los relatos, hace aproximadamente dos años, las hermanas Guerrero se trasladaron a la capital del país huyendo de amenazas de muerte en Valledupar, derivadas de su militancia petrista.

Su situación inicial en Bogotá fue precaria, llegando a vivir en una pensión en el barrio Santa Fe. Desde allí, decidieron contactar a una persona de extrema confianza del presidente Petro, de quien poseían el número telefónico, para solicitar auxilio dada su condición de vulnerabilidad.

Presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero. Foto: Presidencia y Blu Radio

El "visto bueno" presidencial y los primeros contratos

El contacto en Bogotá intercedió ante el presidente Petro, recordándole quiénes eran aquellas jóvenes vallenatas que habían apoyado con tanto ahínco la campaña en el Caribe. Ante el panorama de las amenazas, el mandatario dio el visto bueno para que se les brindara apoyo a través de vinculaciones laborales.

Publicidad

De este modo, Juliana Guerrero obtuvo inicialmente un contrato en el Ministerio del Interior, bajo la gestión que en su momento involucró a figuras como Gabriel Rondón.

Por su parte, su hermana Verónica fue vinculada a Colombia Compra Eficiente. Este fue el punto de partida que permitió a Juliana escalar rápidamente, pasando del ministerio a convertirse en la jefe de despacho de Armando Benedetti.

La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero Foto: Blu Radio / Fundación San José

La cita en el Palacio

El punto culminante de su acceso al poder ocurrió cuando las hermanas aseguraron tener conocimiento de una "olla podrida" o trama de corrupción dentro de Colombia Compra Eficiente. Alegando que necesitaban informar directamente al presidente sobre estas irregularidades, Juliana Guerrero logró obtener una cita privada en el despacho presidencial.

Publicidad

Sin embargo, este ascenso vertiginoso fue seguido por un descenso igualmente rápido, cerrando un ciclo de exposición pública y política que las llevó a recorrer "toda la montaña" del poder en un tiempo récord.