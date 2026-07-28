Falleció Plinio Apuleyo Mendoza, amigo de García Márquez y referente del periodismo colombiano

El escritor, periodista y diplomático colombiano Plinio Apuleyo Mendoza falleció a los 94 años este 28 de julio, dejando un legado que marcó durante décadas el periodismo, la literatura y el pensamiento político del país.

Su nombre quedó ligado de manera permanente a la historia de las letras colombianas, especialmente por su estrecha amistad con Gabriel García Márquez y por ser el autor de “El olor de la guayaba”, una de las obras más conocidas en la que retrata un estrecho diálogo el Nobel colombiano.

Nacido en Tunja el 24 de marzo de 1932, Mendoza inició muy joven su carrera como escritor. A los 15 años publicó “Primeras palabras”, un breve libro de prosas líricas que anticipó una vida dedicada a las letras y al periodismo.

Foto: Universidad de México

Su formación en Ciencias Políticas fue en la Universidad de La Sorbona, en París, ciudad donde también desempeñó funciones como primer secretario y consejero de la Embajada de Colombia en Francia. Posteriormente representó al país como embajador en Italia entre 1993 y 1995 y, años después, fue designado embajador en Portugal.



En las artes, su carrera literaria estuvo marcada por novelas como “Años de fuga”, galardonada con el Premio Plaza & Janés en 1979, además de títulos como “El desertor”, “Cinco días en la isla” y “Entre dos aguas”.

Pero en su vocación por la escritura también abordó la no ficción y la reflexión política, a los que les dedicó ensayo y libros, entre ellos “La llama y el hielo”, “Los retos del poder”, “Zonas de fuego”, “El país de mi padre”, “Retazos de una vida y Gabo. Cartas y recuerdos”.

Sin embargo, una de sus obras más reconocidas fue “El olor de la guayaba”, publicado en 1982, que lejos de ser una biografía tradicional, reúne una extensa conversación con Gabriel García Márquez en la que el Nobel habla de su infancia, su proceso creativo, el origen de Macondo, el realismo mágico y su visión de la política y la literatura.

Primera edición de "El olor de la guayaba", publicado en 1982 por Editorial Oveja Negra. suministrada

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Este libro, que ha sido traducido a 17 idiomas, se convirtió en una referencia para adentrarse en la visión del mundo y en la historia del autor de “Cien años de soledad”.

A lo largo de su carrera, Apuleyo también desarrolló una intensa actividad periodística. Escribió para distintos medios y recibió el Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista, además de haber sido merecedor de este galardón por su columna en el diario El Tiempo.

En 2021, durante la conmemoración del Día Nacional del Periodista, la Presidencia de la República le otorgó la Orden de Boyacá en el grado de Comendador, distinción con la que se exaltó su aporte al periodismo y, en especial, su trabajo en el género de la entrevista.

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Hasta 2020 mantuvo una columna de opinión en El Tiempo. La última, titulada "¿A causa del aislamiento?", fue publicada el 7 de mayo de ese año. En ella anunció que las dificultades derivadas de la pandemia y de su edad lo obligaban a retirarse de la escritura periódica. En ese texto hizo un balance de su trayectoria y recordó los años en los que cubrió el conflicto armado colombiano.

“Infortunadamente para mí, el bendito coronavirus, el prolongado aislamiento que sufrimos; la edad, que lo ubica a uno entre los tranquilos ‘abuelitos’, y la nueva fatalidad de no poder escribir sino dictar mis artículos me obligan a un receso de mis columnas”, así se despidió Apuleyo de su columna en 2020.