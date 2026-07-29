El debate que rodea el caso Juliana Guerrero, ¿una red de contratos a cambio de favores?

Las declaraciones de Angie Rodríguez en Mañanas Blu siguen generando repercusiones. Un día después de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) asegurara que dentro del Gobierno existía "una red de mujeres que creía que mandaba", los panelistas del programa centraron el debate en el caso de Juliana Guerrero y en las implicaciones de las denuncias sobre un presunto intercambio de favores a cambio de poder e influencia.

Durante la discusión, los participantes coincidieron en que las afirmaciones de Rodríguez ameritan una investigación de fondo, aunque también hubo diferencias sobre el alcance de las acusaciones y el tipo de pruebas necesarias para sustentarlas.

El foco del debate: las acusaciones de Angie Rodríguez

Los panelistas insistieron en que el eje de la discusión no debía concentrarse en la vida personal de Angie Rodríguez ni en los ataques dirigidos contra ella, sino en las denuncias que hizo durante la entrevista del día anterior. La controversia gira alrededor de una acusación de enorme gravedad: determinar si desde la Presidencia se habría favorecido a una persona cercana al mandatario y si esa cercanía le permitió ejercer influencia sobre decisiones relacionadas con el Estado.

En esa línea, se recordó que, según el testimonio de Rodríguez, Juliana Guerrero habría tenido acceso privilegiado a diferentes entidades y capacidad de intervenir en procesos administrativos, lo que, de comprobarse, podría configurar un caso de tráfico de influencias.



¿Existía una red de mujeres con poder dentro del Gobierno?

Uno de los momentos más polémicos del debate surgió cuando varios panelistas retomaron la afirmación de Angie Rodríguez sobre la existencia de una "red" de mujeres alrededor del presidente. Algunos interpretaron que esa red habría estado integrada por mujeres jóvenes que, presuntamente, obtenían posiciones de poder dentro del Estado. Incluso plantearon la hipótesis de que habría existido un intercambio de favores a cambio de nombramientos o influencia en entidades públicas.

Sin embargo, otro de los participantes llamó a mantener prudencia frente a ese tipo de afirmaciones y advirtió sobre el riesgo de convertir las sospechas en hechos comprobados sin que existan decisiones judiciales o pruebas concluyentes.

También cuestionó que se asociara automáticamente el ascenso de determinadas funcionarias con supuestos favores personales, al considerar que ese tipo de conclusiones puede derivar en prejuicios contra las mujeres.

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El caso Juliana Guerrero volvió al centro de la discusión

El nombre de Juliana Guerrero ocupó buena parte del debate. Varios panelistas recordaron que Angie Rodríguez aseguró que Guerrero tenía acceso frecuente a la Casa de Nariño y que ejercía influencia en distintas entidades estatales.

Uno de ellos afirmó que el verdadero interrogante consiste en establecer si el presidente permitió o facilitó que una persona cercana utilizara esa relación para intervenir en nombramientos o contratos.

Según explicó, esa hipótesis puede investigarse mediante registros de ingreso a la Casa de Nariño, cámaras de seguridad, derechos de petición y otros elementos probatorios que permitan verificar los hechos denunciados.

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Las presuntas coimas y los contratos

Otro de los puntos abordados fue la información publicada previamente por medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad.

Una de las panelistas recordó que existen grabaciones divulgadas por Cambio en las que, según dijo, Juliana Guerrero y su hermana aparecían impartiendo instrucciones relacionadas con la contratación dentro de esa cartera.

A partir de ese antecedente, sostuvo que las denuncias conocidas recientemente fortalecen la necesidad de esclarecer si existió una estructura que utilizó la cercanía con el poder para influir en procesos de contratación pública.

Otro participante fue más allá y aseguró que el caso podría convertirse en una especie de "carrusel de la contratación" dentro del Gobierno, aunque reconoció que serán las autoridades las encargadas de establecer si existieron responsabilidades penales.

También hubo llamados a exigir pruebas

Aunque el debate estuvo marcado por cuestionamientos al Gobierno, también hubo voces que insistieron en la importancia de respaldar las acusaciones con evidencia. Uno de los panelistas señaló que, además del testimonio de Angie Rodríguez, será indispensable presentar documentos, registros o elementos materiales que permitan corroborar las denuncias.

Según explicó, las investigaciones deberán establecer si realmente existieron órdenes impartidas por Juliana Guerrero en nombre del presidente y si funcionarios públicos actuaron con base en esas instrucciones.

Reviva el debate completo sobre Angie Rodríguez y Juliana Guerrero en Mañanas Blu