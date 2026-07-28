Benedetti asegura que Gobierno Petro deja una buena relación con Estados Unidos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro concluirá su mandato con una buena relación diplomática con Estados Unidos y descartó la existencia de conflictos entre ambos países durante la actual administración.

“Las relaciones han estado siempre bien. De hecho, no ha habido ningún conflicto diplomático, y queda bien”, afirmó el ministro al referirse al balance de los vínculos bilaterales, obviando algunos desencuentros, principalmente con el presidente Donald Trump.

Las declaraciones fueron entregadas tras la reunión que sostuvo Petro con Hugo Guevara, encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia. Aunque Benedetti dijo no saber si se trató del último encuentro entre ambos, explicó que la jornada también estuvo relacionada con la entrega del beneplácito a embajadores.

“No sé si sea la última reunión, pero hoy lo que se estaba haciendo era que se le estaba entregando el beneplácito a embajadores”, señaló.



Según el ministro, el principal tema abordado en la reunión fue la política de sustitución de cultivos ilícitos como eje de la estrategia contra el narcotráfico. Indicó que el Gobierno presentó los avances de ese programa, que actualmente vincula a 32.000 familias y ha permitido la sustitución de cerca de 43.000 hectáreas de cultivos de coca.

“La reunión fue sobre la lucha contra el narcotráfico, lo que ha hecho este Gobierno. Pero, básicamente, se centró en la sustitución de cultivos”, explicó Benedetti, quien añadió que más que un balance, el encuentro consistió en un recorrido por los resultados de esa política.

El ministro dice que las cifras muestran una reducción sostenida de las hectáreas sembradas con coca y defendió el modelo de sustitución voluntaria frente a la erradicación forzada.

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“Lo bueno de esto es que no ha sido con mecanismos forzados ni con aspersión, sino con sustitución de cultivos. Cuando una persona entra a un programa de sustitución, no vuelve al cultivo de coca, como sí pasa cuando la erradicación es forzada”, afirmó.

La reunión entre Petro y Guevara se realizó antes de la ceremonia de presentación de cartas credenciales de los nuevos embajadores de Venezuela, Ramón Orlando Maniglia; de Turquía, Emir Salim Yüksel; y de Palestina, Suad Ahmad Hasan Sobeh.

Benedetti evitó pronunciarse sobre las controversias políticas del momento, la futura relación del próximo Gobierno con el Congreso y otros asuntos de coyuntura porque dice ser “cadáver político”.

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También precisó que durante el encuentro con el representante diplomático estadounidense no se abordó la eventual salida de Petro y del propio ministro de la lista OFAC.