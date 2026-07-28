Trump intensifica deportaciones: ICE arresta a viajeros con visas vencidas en aeropuertos de EE. UU.

Agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo la administración del presidente Donald Trump, comenzaron a arrestar a ciudadanos extranjeros con visas vencidas en aeropuertos de Estados Unidos. Las detenciones ocurren en mostradores y salas de abordaje, según reveló una investigación publicada por The New York Times.

Tradicionalmente, las personas con visas vencidas pero con solicitudes de residencia o permisos de trabajo en trámite no eran consideradas prioritarias para ser deportadas y, además, rara vez eran detenidas mientras esperaban una decisión sobre sus procesos migratorios.

El operativo amplía un acuerdo iniciado en mayo de 2025 entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE. Inicialmente, el acuerdo permitía que la TSA utilizara la información de los pasajeros para ayudar al ICE a localizar personas con órdenes de deportación vigentes.

Agentes federales patrullan los pasillos del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 20 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. Agentes federales arrestan a inmigrantes durante los registros obligatorios, mientras el ICE intensifica la aplicación de medidas de seguridad tras las audiencias en el tribunal de inmigración. La administración Trump ha ordenado a los funcionarios que aumenten las detenciones a 3000 migrantes por día. AFP

Documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y testimonios de abogados indican a The New York Times que el rastreo ahora aparentemente incluye a cualquier persona que haya sobrepasado la vigencia de su visa. Las operaciones encubiertas se han registrado en al menos 15 aeropuertos del país.



"Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país ya no puedan volar, a menos que sea fuera de nuestro país para autodeportarse", declaró un portavoz del DHS.



Cónyuges de estadounidenses y profesionales en la mira

Según abogados consultados por The New York Times, los operativos no están enfocados exclusivamente en personas con antecedentes penales, sino también en migrantes con solicitudes legales pendientes ante las autoridades migratorias.

Entre los casos expuestos por The New York Times figuran recién casadas con ciudadanos estadounidenses: al menos dos mujeres que recientemente contrajeron matrimonio con ciudadanos estadounidenses y estaban en proceso de obtener la residencia permanente fueron detenidas al aterrizar en Burbank, California.

Además, hay trabajadores calificados. Por ejemplo, un ingeniero indio fue puesto bajo custodia en Atlanta mientras esperaba una extensión de su permiso de trabajo.



La advertencia de los abogados: evitar vuelos internos

El incremento de arrestos responde a la meta del gobierno de alcanzar las 2.000 detenciones diarias. Ante este escenario, los abogados de inmigración están modificando los consejos que entregan a sus clientes.

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"Antes decía: 'mientras tengas una identificación, puedes viajar dentro del país'. Ahora les digo: 'si estás en proceso de cambio de estatus, evita cualquier viaje'", señaló Shannon Shepherd, vicepresidenta del capítulo Chicago de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Ante estos casos, abogados de inmigración están recomendando evitar los vuelos domésticos en Estados Unidos mientras se resuelve cualquier trámite migratorio pendiente.