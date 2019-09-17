En vivo
Blu Radio  / Lista Clinton

Lista Clinton

  • Gustavo Petro en la Lista Clinton
    Gustavo Petro en la Lista Clinton
    Foto: captura pantalla - Presidencia
    Economía

    Lista Clinton en Colombia: ¿qué significa para los bancos la inclusión de altos funcionarios?

    Esto implica que, si no cumplen con la cooperación, las entidades bancarias colombianas podrían quedar excluidas del sistema internacional de pagos, lo cual sería "gravísimo".

  • Alejandro Eder, alcalde de Cali.jpg
    Alejandro Eder, alcalde de Cali.
    Foto: Suministrada
    Pacífico

    Relación bilateral con EE. UU. se tiene que fortalecer por el bien de la ciudad: alcalde de Cali

    Alejandro Eder se pronunció sobre la inclusión del presidente Petro y su familia en la llamada Lista Clinton y le pidió al presiente que resuelva su problema con el Gobierno de EE. UU.

  • El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025.
    Foto: AFP
    Nación

    Benedetti siente efectos de Lista Clinton: “Ya bloquearon mi tarjeta; estoy mal y golpeado”

    El ministro del Interior confesó que solo después de la noticia de la inclusión en la Lista Clinton se enteró de la gravedad de lo que esto significa.

  • El presidente Gustavo Petro (izq.) y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, revisan documentos después de una conferencia de prensa durante la visita oficial de Petro al Palacio de Miraflores en Caracas el 9 de abril de 2024.
    Gustavo Petro - Nicolás Maduro
    AFP
    Mundo

    Abogado de Petro por Lista Clinton dice que el presidente es muy crítico de Nicolás Maduro

    Donald Trump acusó a Petro de ser un "líder del narcotráfico". También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

  • Petro y Verónica Alcocer
    Gustavo Petro y Verónica Alcocer
    Foto: Presidencia de la República
    Nación

    Abogado del presidente Petro revela que también defenderá a Nicolás Petro y a Verónica Alcocer

    El abogado del presidente Petro reveló cuánto tiempo llevaría sacar al presidente de la Lista Clinton.

  • Dany Kovalik
    Dany Kovalik
    Foto: X Dany Kovalik
    Nación

    Habla abogado de presidente Petro por Lista Clinton: "No hay proceso judicial en EE. UU."

    El abogado reveló que el episodio en Nueva York y su posición sobre el despliegue de militar en el Caribe influyeron en que Estados Unidos tomara la decisión.

  • Presidente Gustavo Petro.
    Foto: EFE, OFAC.
    Nación

    Inclusión de Petro en Lista Clinton es “una muerte civil en el sistema financiero internacional”

    La inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton agita las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Califican el hecho como “una muerte civil en el sistema financiero internacional”.

  • Gustavo Petro y Donald Trump
    Gustavo Petro y Donald Trump
    Foto: AFP
    Nación

    Trump vuelve a arremeter contra Petro tras la inclusión de este en la Lista Clinton

    El mandatario norteamericano volvió a afirmar que Petro es un líder del narcotráfico, en el marco de la decisión de la OFAC de incluir al presidente, a Verónica Alcocer, a su hijo y al ministro del interior.

  • Presidente Gustavo Petro
    Presidente Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Nación

    Actos hostiles no contribuyen a normalizar relaciones: Cancillería sobre Petro en Lista Clinton

    Desde la Cancillería también aseguraron que el presidente Petro ha recibido un tratamiento injurioso en los últimos días por parte del Gobierno Trump.

  • Presidente Gustavo Petro
    Gustavo Petro
    Foto: Presidencia - Andrea Puentes
    Política

    Petro: "No tengo un dólar en EEUU, no hay ninguna cuenta que congelarme"

    El presidente Gustavo Petro también dijo que buscará otras alianzas, después de que el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton.

