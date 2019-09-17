Blu Radio Lista Clinton
Lista Clinton en Colombia: ¿qué significa para los bancos la inclusión de altos funcionarios?
Esto implica que, si no cumplen con la cooperación, las entidades bancarias colombianas podrían quedar excluidas del sistema internacional de pagos, lo cual sería "gravísimo".
Relación bilateral con EE. UU. se tiene que fortalecer por el bien de la ciudad: alcalde de Cali
Alejandro Eder se pronunció sobre la inclusión del presidente Petro y su familia en la llamada Lista Clinton y le pidió al presiente que resuelva su problema con el Gobierno de EE. UU.
Benedetti siente efectos de Lista Clinton: “Ya bloquearon mi tarjeta; estoy mal y golpeado”
El ministro del Interior confesó que solo después de la noticia de la inclusión en la Lista Clinton se enteró de la gravedad de lo que esto significa.
Abogado de Petro por Lista Clinton dice que el presidente es muy crítico de Nicolás Maduro
Donald Trump acusó a Petro de ser un "líder del narcotráfico". También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Abogado del presidente Petro revela que también defenderá a Nicolás Petro y a Verónica Alcocer
El abogado del presidente Petro reveló cuánto tiempo llevaría sacar al presidente de la Lista Clinton.
Habla abogado de presidente Petro por Lista Clinton: "No hay proceso judicial en EE. UU."
El abogado reveló que el episodio en Nueva York y su posición sobre el despliegue de militar en el Caribe influyeron en que Estados Unidos tomara la decisión.
Inclusión de Petro en Lista Clinton es “una muerte civil en el sistema financiero internacional”
La inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton agita las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Califican el hecho como “una muerte civil en el sistema financiero internacional”.
Trump vuelve a arremeter contra Petro tras la inclusión de este en la Lista Clinton
El mandatario norteamericano volvió a afirmar que Petro es un líder del narcotráfico, en el marco de la decisión de la OFAC de incluir al presidente, a Verónica Alcocer, a su hijo y al ministro del interior.
Actos hostiles no contribuyen a normalizar relaciones: Cancillería sobre Petro en Lista Clinton
Desde la Cancillería también aseguraron que el presidente Petro ha recibido un tratamiento injurioso en los últimos días por parte del Gobierno Trump.
Petro: "No tengo un dólar en EEUU, no hay ninguna cuenta que congelarme"
El presidente Gustavo Petro también dijo que buscará otras alianzas, después de que el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton.