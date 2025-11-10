La historia de la foto que causa nueva crisis diplomática con Estados Unidos

Una fotografía difundida inicialmente en la galería oficial de la Casa Blanca provocó una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En la imagen, tomada durante una reunión privada de congresistas republicanos en Washington, se observa a James Blair, jefe adjunto de gabinete del presidente Donald Trump, sosteniendo una carpeta abierta. En su interior aparece un documento que incluye fotografías generadas con inteligencia artificial en las que el presidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario venezolano Nicolás Maduro aparecen con uniforme naranja, similar al usado por personas privadas de la libertad en cárceles estadounidenses.

El documento, titulado “La doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental”, contiene propuestas políticas dirigidas hacia Colombia y su presidente. La presencia de Petro en esa imagen, acompañado por Maduro y ambos con apariencia de prisioneros, desató una inmediata tensión bilateral.

Polémica foto muestra al president Gustavo Petro preso, al lado de Nicolás Maduro Foto: The White House

Retiro de la foto y primeras reacciones

La imagen fue publicada el 21 de octubre en la galería fotográfica oficial de la Casa Blanca. Aunque permaneció disponible por semanas, fue retirada el 10 de noviembre, luego de que la revista Cambio reportara su existencia y su contenido.

Registros digitales indican que la fotografía estuvo accesible hasta horas antes de su retiro. Usuarios en redes sociales y en la plataforma Reddit analizaron la foto y ampliaron su contenido para identificar el documento y las imágenes generadas con IA de Petro y Maduro.



Ambas fotografías, según se conoció, fueron elaboradas por el equipo del senador republicano Bernie Moreno, de origen colomboestadounidense, quien participó en el encuentro en Washington.



Qué plantea la llamada “Doctrina Trump”

El documento dentro de la carpeta propone cinco líneas de acción ante lo que describe como la “toma del gobierno colombiano por narcoterroristas, con ayuda de los carteles de droga”. Entre los puntos más destacados se mencionan:

Designar a los carteles colombianos como organizaciones terroristas.

Respaldar a líderes proestadounidenses en América Latina.

Establecer sanciones contra Gustavo Petro y sus allegados.

Promover investigaciones sobre sus campañas políticas y presunto financiamiento extranjero.

Combatir acciones criminales y antiestadounidenses en la región.

Algunos de estos planteamientos ya han tenido consecuencias concretas, como la inclusión de Petro en la Lista Clinton.



Contexto de la reunión en la Casa Blanca

La reunión se realizó en el despacho Oval y participaron destacados legisladores republicanos, entre ellos:

Lindsey Graham , senador por Carolina del Sur.

, senador por Carolina del Sur. Mike Lee , senador por Utah.

, senador por Utah. James Brett, director de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca.

No hubo presencia de prensa, por lo que la fotografía fue tomada por personal oficial de la Casa Blanca. El episodio ha sido comparado con el ocurrido en 2019, cuando el asesor de seguridad nacional John Bolton dejó ver en una libreta la anotación “5.000 tropas a Colombia” durante una rueda de prensa. Sin embargo, en esta ocasión se trata de un evento cerrado en el que la imagen, presuntamente accidental, terminó publicada oficialmente.



Llamado a consultas del embajador colombiano

Tras conocerse la fotografía, el presidente Gustavo Petro anunció el llamado a consultas del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, medida considerada un acto diplomático de protesta.

Publicidad

Petro declaró que en la foto “me sacan como si fuera un preso en Estados Unidos”, lo que calificó como un irrespeto hacia Colombia. El mandatario aseguró que existe una persecución política desde sectores del trumpismo para vincularlo con el narcotráfico y llevarlo ante la justicia estadounidense.

Trino Petro sobre la Doctrina Trump

Respuesta del presidente Gustavo Petro

Desde Santa Marta, durante un evento de la CELAC y la Unión Europea, Petro dijo que “quieren llevarlo preso a Estados Unidos” y afirmó que preferiría morir en Colombia antes de ser extraditado. También señaló al expresidente Andrés Pastrana, al senador Bernie Moreno y a sectores conservadores de impulsar una campaña internacional en su contra.

En su intervención, Petro criticó además al senador Marco Rubio y mencionó supuestos vínculos de familiares de líderes políticos con el narcotráfico. El discurso se dio en el marco de un acto de reconocimiento a víctimas de la Unión Patriótica.



Impacto regional y nuevas tensiones diplomáticas

El episodio ocurre en medio de tensiones crecientes entre Washington y gobiernos de izquierda en América Latina. Durante la cumbre CELAC-Unión Europea, Nicaragua y Venezuela se negaron a firmar una declaración conjunta que expresaba preocupación por los bombardeos estadounidenses en el Caribe y por la guerra en Ucrania.

Publicidad

La crisis se suma a un escenario ya sensible debido a sanciones hacia funcionarios colombianos y propuestas para declarar a grupos criminales como organizaciones terroristas.



Lo que viene

La retirada de la imagen de los canales oficiales no ha detenido el impacto diplomático. La llamada a consultas del embajador García Peña indica un deterioro formal de las relaciones entre los dos países. Mientras tanto, no se han entregado explicaciones públicas por parte de la Casa Blanca sobre cómo la foto fue publicada y permaneció disponible por semanas.