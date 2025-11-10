En vivo
La historia de la foto que causa nueva crisis diplomática con Estados Unidos

Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump fue fotografiado en la Casa Blanca portando una carpeta que mostraba fotos editadas de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro como si estuvieran presos. El incidente ocurrió durante una reunión con congresistas republicanos.

Petro preso en Estados Unidos
Polémica foto muestra al president Gustavo Petro preso, al lado de Nicolás Maduro
Foto: The White House
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

