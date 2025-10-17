Aunque dice que no defiende a Maduro, Petro pide integrar fuerzas colombianas y venezolanas

El Estado colombiano adelantó hoy un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la persecución y los hechos de violencia cometidos contra los integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”, CAJAR, y sus familias, así como por las violaciones de derechos humanos sufridas por Pedro Julio Mahecha Ávila.

Durante ese evento, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a Gaza y a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, cerca a Venezuela, en ese momento mencionó a Nicolás Maduro.

"No vamos a defender a Maduro, que ustedes mismos han dicho, viola los Derechos Humanos. Allá hay colombianos presos que no puedo decir sobre su condición en los actos en los que haya estado pero esos colombianos presos hemos pedido que estén aquí”, dijo Petro.

Petro-Maduro Fotos: AFP

En el mismo sentido aseguró que el Gobierno ha realizado gestiones para que los colombianos vuelvan al país, en ese punto, volvió a hacer referencia a las operaciones en el Caribe.



"Pero esto no es por la defensa de Maduro, esto es por la defensa de la dignidad latinoamericana, esto es por la defensa de la orden y del espíritu que Simón Bolívar le insufló a la fundación de estas repúblicas", agregó Petro.

Sin embargo, horas después, y como parte de la alocución, el mandatario retomó una tesis que ha mencionado en varias ocasiones y es la necesidad de adelantar trabajos conjuntos entre las fuerzas públicas de Colombia y Venezuela para enfrentar el narcotráfico.

“Aquí hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana, igual que integrar las inteligencias y la fuerza pública colombiana y ecuatoriana, igual que las policías de toda la selva amazónica y la inteligencia de Colombia, de Venezuela, de Guyana, de la Guayana francesa, de Ecuador, de Perú y de Bolivia”, aseveró Petro.

En esa línea, volvió a criticar las operaciones que la administración Donald Trump desarrolla en el Caribe pues las califica de un plan contra la región latinoamericana.